Furkan Palalı’dan sağlık çalışanlarına sürpriz yemek siparişi

Koronavirüs salgınına karşı tüm Türkiye 7'den 70'e tek yürek oldu. Sanatçılardan işadamlarına kadar her kesimden büyük bir yardım seferberliği başladı. Kampanyaya katılanlardan biri de oyuncu Furkan Palalı oldu. Palalı, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm çalışanlarına internet üzerinden yemek siparişi verdi. Sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın büyük bir salgınla karşı karşıya kaldığını söyleyen Palalı, şöyle konuştu: "Türk halkı yardımseverliğiyle bilinir. Özellikle böyle bir dönemde herkes elini taşın altına koymalı. Daha güzel günler için şimdi destek zamanı. Yardım kampanyaları düzenlenirken hayatlarını hiçe sayarak gece gündüz çalışan sağlık emekçilerini de unutmamamız gerekiyor. Elimden geldiğince yardım çalışmalarına devam edeceğim. Umarım bu yardım kampanyaları artarak devam eder.''PALALI'YA hastane doktorlarından Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu da Twitter üzerinden teşekkür etti. Başarılı oyuncu ayrıca, Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına destek vererek 35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını da karşıladı.