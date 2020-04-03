Şeyma Subaşı ile Cüneyt Özdemir arasında sular durulmuyor! Sosyal medyada herkes onları konuşuyor!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, dün akşam YouTube kanalından canlı yayın yaparak sürekli eleştirdiği Şeyma Subaşı'yı konuk aldı. Bu hamlesiyle herkesi şaşkına çeviren Cüneyt Özdemir'in yayınında ilginç anlar yaşandı. İkili canlı yayın sonrasında sosyal medya hesaplarından birbirine gönderme yapmayı ihmal etmedi.

"BANA SATAŞMASININ ALTINDA GİZLİ BİR HAYRANLIK YATIYOR"

Sosyal medyada gündem olan Subaşı yayının ardından yaptığı paylaşımda "Ben Cüneyt beyi sevdim açıkçası. Acaba bana bu kadar sataşmasının altında gizli bir hayranlık mı yatıyor diye merak etmiyor da değilim. Ki bana gelen mesajlardan birçok kişinin de böyle düşündüğünü görüyorum. Onur duydum Cüneyt Beyciğim. Benden ne bekliyorsunuz bilmiyorum (ne desem anlamamakta ısrarcısınız zaten ondan istediklerinizi söylesem bile duymazsınız, ben de kimse için kendim olmaktan vazgeçmem zaten biliyor olmanız lazım) ama şu dönemde size iyi geliyorum anlaşılan, kendinizi bu şekilde oyalıyorsunuz siz de sanırım. Haklısınız, zor bir dönem. Ben (yaşananlara saygı çerçevesinde) evimde, yaşantımı paylaşmaya devam edeceğim. Dilerseniz takipte kalın diyeceğim ama zaten takipte kalacağınızdan eminim." ifadesini kullandı.