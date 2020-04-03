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ile arasında sular durulmuyor! herkes onları konuşuyor!

Gazeteci , karantina nedeniyle evde olduğu için YouTube kanalından canlı yayınlar yapmaya başladı. Yayınlarına farklı konuklar alan Cüneyt Özdemir, son olarak 'yı konuk olarak ağırladı. Özdemir ve Subaşı arasında yaşanan ilginç diyaloglar ise olay oldu. Uzun süredir sevgilisi Guido ile karantinada olan Subaşı, bu süreç bittiğinde Özdemir'i 'da ağırlamak istediğini söyledi. Özdemir'in Subaşı'ya verdiği cevap ise herkesi güldürdü. Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram hesaplarından birbirine gönderme yaptı. Şeyma Subaşı, paylaşımında "Cüneyt Özdemir'in bana sataşmasının altından gizli hayranlık yatıyor" derken Özdemir'de "Ya he he herkes sana hayran" diyerek cevap verdi. İşte Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir’in o sosyal medya paylaşımları…

Giriş Tarihi: 3.4.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 15:11 ABONE OL
Şeyma Subaşı ile Cüneyt Özdemir arasında sular durulmuyor! Sosyal medyada herkes onları konuşuyor!

Gazeteci , dün akşam YouTube kanalından canlı yayın yaparak sürekli eleştirdiği 'yı konuk aldı. Bu hamlesiyle herkesi şaşkına çeviren Cüneyt Özdemir'in yayınında ilginç anlar yaşandı. İkili canlı yayın sonrasında sosyal medya hesaplarından birbirine gönderme yapmayı ihmal etmedi.

"BANA SATAŞMASININ ALTINDA GİZLİ BİR HAYRANLIK YATIYOR"

gündem olan Subaşı yayının ardından yaptığı paylaşımda "Ben Cüneyt beyi sevdim açıkçası. Acaba bana bu kadar sataşmasının altında gizli bir hayranlık mı yatıyor diye merak etmiyor da değilim. Ki bana gelen mesajlardan birçok kişinin de böyle düşündüğünü görüyorum. Onur duydum Cüneyt Beyciğim. Benden ne bekliyorsunuz bilmiyorum (ne desem anlamamakta ısrarcısınız zaten ondan istediklerinizi söylesem bile duymazsınız, ben de kimse için kendim olmaktan vazgeçmem zaten biliyor olmanız lazım) ama şu dönemde size iyi geliyorum anlaşılan, kendinizi bu şekilde oyalıyorsunuz siz de sanırım. Haklısınız, zor bir dönem. Ben (yaşananlara saygı çerçevesinde) evimde, yaşantımı paylaşmaya devam edeceğim. Dilerseniz takipte kalın diyeceğim ama zaten takipte kalacağınızdan eminim." ifadesini kullandı.

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Şeyma Subaşı ile Cüneyt Özdemir arasında sular durulmuyor! Sosyal medyada herkes onları konuşuyor!
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