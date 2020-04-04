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Corona virüse yakalanan ’den haberi geldi! “Yeniden test yapılacak”

salgınına yönelik haberler gelmeye devam ederken bazı ünlü isimlerin de bu virüse yakalandıkları duyurulmuştu. Gelen bilgisine göre; oyuncu corona virüse yakalandığını açıklamış ve bu haber kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı. Zorlu bir süreç geçirdiğini ifade eden isim koronavirüs ile ilgili yaşadığı tüm sıkıntıları anlatırken hastalık ile ilgili birçok evreyi de tüm detayları ile anlatmıştı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren genç oyuncu Cansın Çekili'den geldi. Hastalığın kötü evresini atlattığını ve evde karantina altında olduğunu söylerken yeniden test yapılacağını da vurguladı. "İlaç tedavim bitince yeniden test yapılacak. Şimdilik günü belli değil. Ama kendimi daha iyi hissediyorum" diyerek açıklamalarda bulunan Cansın Çekili kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 4.4.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 11:03 ABONE OL
Corona virüse yakalanan Cansın Çekili’den son dakika haberi geldi! “Yeniden test yapılacak”

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde corona virüse yakalandığını açıklamıştı. Bu durum kısa sürede sosyal medyada yayılırken öte yandan geçirdiği zor süreci tüm detayları ile anlatan isim "Öksürmekten göğsüm ağrıyor, çok sevdiğim çikolatalardan asla tat alamıyorum" gibi açıklamalarda bulunmuştu. Son olarak birçok projede adını duyuran isim Cansın Çekili'den haberi geldi. Hastalığın kötü evresini atlattığını ve evde karantina altında olduğunu duyurdu. Hastalığın zor ve yorucu olduğunu da sözlerine ekledi.

İşte Cansın Çekili'den son dakika corona virüs açıklamaları!

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Corona virüse yakalanan Cansın Çekili’den son dakika haberi geldi! “Yeniden test yapılacak”
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