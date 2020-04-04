Corona virüse yakalanan Cansın Çekili’den son dakika haberi geldi! “Yeniden test yapılacak”

Ünlü oyuncu Cansın Çekili geçtiğimiz günlerde corona virüse yakalandığını açıklamıştı. Bu durum kısa sürede sosyal medyada yayılırken öte yandan geçirdiği zor süreci tüm detayları ile anlatan isim "Öksürmekten göğsüm ağrıyor, çok sevdiğim çikolatalardan asla tat alamıyorum" gibi açıklamalarda bulunmuştu. Son olarak birçok projede adını duyuran isim Cansın Çekili'den son dakika haberi geldi. Hastalığın kötü evresini atlattığını ve evde karantina altında olduğunu duyurdu. Hastalığın zor ve yorucu olduğunu da sözlerine ekledi.

İşte Cansın Çekili'den son dakika corona virüs açıklamaları!