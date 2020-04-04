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! Ünlü şarkıcı 'in test sonucu belli oldu!

Corona virüsü ile ilgili bir haberi de ’den geldi. Geçtiğimiz günlerde arkadaşına teşhisi konulan sunucu Esra Balamir'in de test sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumu hakkında konuşan Esra Balamir, "Eve ilaç getiriyorlar" dedi.

Giriş Tarihi: 4.4.2020 15:34 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 15:47 ABONE OL
Son Dakika! Ünlü şarkıcı Esra Balamir'in corona virüs test sonucu belli oldu!

Demet Akalın ile olan dostluğuyla sık sık gündeme gelen şarkıcı 'in bir arkadaşının testi pozitif çıktı. Kendisine de test yapıldığını ve sonucunun pozitif çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Esra Balamir'den kötü haber geldi.
TEDAVİ GÖRMEYE BAŞLADI
Ünlü sunucu Esra Balamir, geçtiğimiz günlerde "Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benimde pozitif" dedi. Yeni bir açıklama yaparak test sonucunun pozitif çıktığını söyleyen Balamir, "Tedavi oluyorum. Eve ilaç getiriyorlar" dedi.

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Son Dakika! Ünlü şarkıcı Esra Balamir'in corona virüs test sonucu belli oldu!
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