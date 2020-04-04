Son Dakika! Ünlü şarkıcı Esra Balamir'in corona virüs test sonucu belli oldu!

Demet Akalın ile olan dostluğuyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Esra Balamir'in bir arkadaşının corona virüs testi pozitif çıktı. Kendisine de test yapıldığını ve sonucunun pozitif çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Esra Balamir'den kötü haber geldi.

TEDAVİ GÖRMEYE BAŞLADI

Ünlü sunucu Esra Balamir, geçtiğimiz günlerde "Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benimde pozitif" dedi. Yeni bir açıklama yaparak test sonucunun pozitif çıktığını söyleyen Balamir, "Tedavi oluyorum. Eve ilaç getiriyorlar" dedi.