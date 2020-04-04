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Sosyal medyada herkes ’yi konuşuyor! Sokağa çıkma yasağına takıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan, yeni kısıtlamalar kapsamında 20 yaş altı gençlerin ve çocukların sokağa çıkmasını yasakladıklarını duyurdu. Bu karar doğrultusunda 28 Mart 2000 doğumlu olan ünlü şarkıcı de yasak kalkana kadar sokağa çıkamayacak. Aleyna Tilki sosyal medyada herkesin diline düştü. Genç popçu Aleyna Tilki, düşüncelerini Twitter sayfasında paylaştı: "Ben zaten dışarıya çıkmıyordum ki, bana bir şey olmadı şuan. Yaşım yetmediği için kendi konserime çıkamadığım günleri hatırlayınca, dışarıya çıkmaya yaşımın yetmemesi beni çok üzmedi" Şöhretle 18 yaşından önce tanışan Aleyna Tilki, reşit olmadığı için bazı mekanlarda sahne alamamıştı...

Giriş Tarihi: 4.4.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 11:21 ABONE OL
Sosyal medyada herkes Aleyna Tilki’yi konuşuyor! Sokağa çıkma yasağına takıldı!

Çumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıklamış ve 65 yaş üzeri gibi 1 Ocak 2000 doğumlu ve üzeri olanlarından sokağa çıkmasına yasak getirilmişti. Yasağa takılanlar arasında 19 yaşındaki şarkıcı de var. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki kapsamında, yasak kalkana kadar sokağa çıkamayacak.

"20 YAŞ ALTININ VİRÜS KAPMAYACAĞININ GARANTİSİ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan o açıklamasında sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Ülkemizin tamamıyla daha önce 65 yaş üstüne uyguladığımız sokağa çıkma uygulamasını 20 yaş altına getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına almak durumundayız. 65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok."

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Sosyal medyada herkes Aleyna Tilki’yi konuşuyor! Sokağa çıkma yasağına takıldı!
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