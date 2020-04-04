Sosyal medyada herkes Aleyna Tilki’yi konuşuyor! Sokağa çıkma yasağına takıldı!

Çumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıklamış ve 65 yaş üzeri gibi 1 Ocak 2000 doğumlu ve üzeri olanlarından sokağa çıkmasına yasak getirilmişti. Yasağa takılanlar arasında 19 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki de var. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sokağa çıkma yasağı kapsamında, yasak kalkana kadar sokağa çıkamayacak.

"20 YAŞ ALTININ VİRÜS KAPMAYACAĞININ GARANTİSİ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan o açıklamasında sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Ülkemizin tamamıyla daha önce 65 yaş üstüne uyguladığımız sokağa çıkma uygulamasını 20 yaş altına getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına almak durumundayız. 65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok."