Son dakika! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in corona virüs test sonucu belli oldu! ‘Hasta olmaktan korkuyorum’ demişti

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid 19 test sonucum pozitif çıktı" dedi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Levent Dörter corona virüse yakalanan şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses de eklem ağrıları ve tat kaybı şikayetiyle hastanelik oldu. Tatlıses'in yapılan corona virüs testi pozitif çıktı.

"COVİD-19 TEST SONUCUM POZİTİF ÇIKTI"

Kötü haberi Instagram hesabından veren Dilan Çıtak Tatlıses, "Eklem ağrıları tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır" dedi.