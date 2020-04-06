Haberler Günaydın Haberleri Son dakika! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in corona virüs test sonucu belli oldu! ‘Hasta olmaktan korkuyorum’ demişti

Son dakika! 'in kızı Tatlıses’in test sonucu belli oldu! ‘Hasta olmaktan korkuyorum’ demişti

Corona virüsü ile ilgili bir son dakika haberi de Tatlıses’ten geldi. Usta sanatçı ’in kızı , sosyal medya hesabından testinin pozitif çıktığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi corona virüse yakalanan şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses de eklem ağrıları ve tat kaybı şikâyetiyle hastanelik oldu. Genç şarkıcı daha önce yaptığı paylaşımda hasta olmaktan korkuyorum demişti.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 16:30 ABONE OL
Son dakika! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in corona virüs test sonucu belli oldu! ‘Hasta olmaktan korkuyorum’ demişti

'in kızı Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid 19 test sonucum pozitif çıktı" dedi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi corona virüse yakalanan şarkıcı de eklem ağrıları ve tat kaybı şikayetiyle hastanelik oldu. Tatlıses'in yapılan testi pozitif çıktı.

"COVİD-19 TEST SONUCUM POZİTİF ÇIKTI"

Kötü haberi Instagram hesabından veren Dilan Çıtak Tatlıses, "Eklem ağrıları tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in corona virüs test sonucu belli oldu! ‘Hasta olmaktan korkuyorum’ demişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA