Ünlü şarkıcı Hadise’nin bütün sırrı ortaya çıktı! Herkes merak ediyordu…
Televizyon programından davetlere, konserlerinden günlük hayatına kadar sürekli dünyaca ünlü markaları tercih eden güzel şarkıcı Hadise'nin şıklık formülü çözüldü. Hadise’nin stilisti İnan Kırdemir, "Dolce Gabbana'dan Fendi'ye kadar birçok yüksek moda markasının celebrity ve VIP departmanından onaylı Hadise. Asıl başarımız işte bu! Yani markalar onu giydiriyor" dedi. Böylece dünyaca ünlü markalardan giyinen Hadise’nin sırrı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 7.4.2020 10:11Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 10:16ABONE OL
Dünyaca ünlü markalardan giyinen Hadise'nin sırrı ortaya çıktı. Popçunun stilisti İnan Kırdemir, 'İlk kez bir Türk yıldızla anlaşan birçok lüks marka, Hadise'yi giydiriyor' diyerek popçunun şıklığına para ödemediğini açıkladı.