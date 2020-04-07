Ünlü şarkıcı Hadise’nin bütün sırrı ortaya çıktı! Herkes merak ediyordu…

Dünyaca ünlü markalardan giyinen Hadise'nin sırrı ortaya çıktı. Popçunun stilisti İnan Kırdemir, 'İlk kez bir Türk yıldızla anlaşan birçok lüks marka, Hadise'yi giydiriyor' diyerek popçunun şıklığına para ödemediğini açıkladı.