Didem Uzel: New York’ta karantina çok zor

vlendikten

sonra Amerika'ya yerleşen manken Didem Uzel, koronavirüs salgınının ABD'de artmasıyla birlikte evden adım bile atmamaya başladı. Önceki gün alışveriş yapmak için Costco adlı markete giden Uzel, 45 dakika bekledikten sonra içeri girebildi. Sokakta alışveriş sepetleriyle uzun kuyrukların oluştuğu dikkat çekti. 32 derece altında beklediğini belirten Uzel, şöyle konuştu: "İçeride çok fazla kaldım. Her şey vardı. Bir tek antiseptik mendil bulamadım. Sıranın sebebi içeriye çok fazla insan almamaları, sosyal mesafenin korunmasını istiyorlar. İnsanlar birbirlerinden uzakta duruyor, birbirlerine çok saygılılar. Etraf sessiz. Maskeler ve eldivenler telefonda konuşmayı da engelliyor. Benim için evde sorun yok, 15 gün evden çıkmadan kalabilirim."