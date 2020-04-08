Haberler Günaydın Haberleri Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'dan corona günlerinde ailelere öneriler! Nihat Hatipoğlu: Evimizi cennete çevirelim!

Prof. Dr. 'dan corona günlerinde ailelere öneriler! Nihat Hatipoğlu: Evimizi cennete çevirelim!

Tüm dünyayı etkisi altına alan nedeniyle evlerine kapanan ailelere tavsiyelerde bulunan SABAH yazarı Prof. Dr. , "Evlerimizi cennete çevirelim" dedi. , evde geçirdiğimiz bu süreçte 'Manevi dünyamıza neler katabiliriz?' sorusunun cevaplarını da sıraladı...

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK Günaydın
Giriş Tarihi: 8.4.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 11:46 ABONE OL
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'dan corona günlerinde ailelere öneriler! Nihat Hatipoğlu: Evimizi cennete çevirelim!

Tüm dünyayı etkisi altına alan nedeniyle evlerine kapanan ailelere tavsiyelerde bulunan SABAH yazarı Prof. Dr. , "Evlerimizi cennete çevirelim" dedi. Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir gazeteci arkadaşımız bütün dünyayı tedirgin eden, olağanüstü tedbirlere zorlayan yüz binlerce kişiye bulaşan ve on binlerce kişinin hayatına mâl olan virüsün büyüklüğünü merak etmiş, uzmanlar bu virüsün büyüklüğünü tarif etmişler. Bir milimetrenin milyonda biri kadar. Ancak elektron ve mikroskopla görülebiliyor. Ama dünyayı ne hale getirdiği malum...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'dan corona günlerinde ailelere öneriler! Nihat Hatipoğlu: Evimizi cennete çevirelim!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA