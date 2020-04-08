Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'dan corona günlerinde ailelere öneriler! Nihat Hatipoğlu: Evimizi cennete çevirelim!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle evlerine kapanan ailelere tavsiyelerde bulunan SABAH yazarı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Evlerimizi cennete çevirelim" dedi. Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir gazeteci arkadaşımız bütün dünyayı tedirgin eden, olağanüstü tedbirlere zorlayan yüz binlerce kişiye bulaşan ve on binlerce kişinin hayatına mâl olan virüsün büyüklüğünü merak etmiş, uzmanlar bu virüsün büyüklüğünü tarif etmişler. Bir milimetrenin milyonda biri kadar. Ancak elektron ve mikroskopla görülebiliyor. Ama dünyayı ne hale getirdiği malum...