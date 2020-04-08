Seren Serengil'e büyük şok!

Şarkıcı Seren Serengil ve arkadaşı Mustafa Tohma'nın, "koronavirüs korkuları nedeniyle Özbekistan uyruklu yardımcıları Gulnoza Mamatova'yı darbettikleri ve ormana bıraktıkları, sosyal medya hesaplarından da başka birinin başına gelmiş gibi yansıtacak paylaşımlarda bulundukları" iddiaları konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Serengil ve Tomha ile avukat Esennur Ezgi aleyhine suç duyurusunda bulunan Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, aynı gün müvekkiline yönelik koruma tedbiri alınması için Beykoz 1. Aile Mahkemesine de başvurdu.