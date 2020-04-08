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'e büyük şok!

'le Özbekistan uyruklu yardımcısının karşılıklı suçlamaları sürüyor. Gulnoza Mamatova, Seren Serengil'i kendisini darp edip ormana bırakmakla suçlayıp savcılığa başvurmuştu. şikayet edilen şarkıcı Seren Serengil ve arkadaşı hakkında "3 ay süresince bu kişiye yönelik, şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamaları" kararı verildi.

AA Günaydın
Giriş Tarihi: 8.4.2020 19:34 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 19:43 ABONE OL
Seren Serengil'e büyük şok!

Şarkıcı ve arkadaşı 'nın, "koronavirüs korkuları nedeniyle Özbekistan uyruklu yardımcıları Gulnoza Mamatova'yı darbettikleri ve ormana bıraktıkları, sosyal medya hesaplarından da başka birinin başına gelmiş gibi yansıtacak paylaşımlarda bulundukları" iddiaları konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Serengil ve Tomha ile avukat aleyhine suç duyurusunda bulunan Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, aynı gün müvekkiline yönelik koruma tedbiri alınması için Beykoz 1. Aile Mahkemesine de başvurdu.

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Seren Serengil'e büyük şok!
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