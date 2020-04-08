Ünlü sunucu Ece Erken kirayı isteyen ev sahibine isyan etti! Sosyal medyadan böyle ifşa etti!

Sunucu Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibiyle yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hocam herkes evde kalıyor çalışmıyor da ben de alacağım kiraları alamıyorken ev sahibim bana bu mesajı atıyorsa ne yapacağız? Benim 3 evim var, 2'sinden bu ay kira gelmedi, utandım söylemedim" dedi.

EV SAHİBİNE TEPİ GÖSTERDİ

Ev kirasını ödemeyi geciktiren Ece Erken, ev sahibinin kirayı hatırlatmasına tepki göstererek ev sahibi ile olan konuşmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Kirasını 2 gün geciktiren Erken, kira isteyen ev sahibine, "Aidat 3600 TL artı kira 12.500 TL, bu paraya villada kalırdım. Sonuçta korona var, kimse çalışmıyor" dedi.