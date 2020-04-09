Kerimcan Durmaz: “Çıkın dışarı, hepiniz geberin!

Türkiye'de evde izolasyonda olan birçok ünlü isim de var. Sosyal medyada da ünlü isimlerde ev hallerini sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı. Kimi mutfak hallerini paylaştı kimi uyarılarda bulundu.

Kerimcan Durmaz'dan isyan! "Gençler olarak biz devam edelim, hepiniz geberin!" | Video

SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ



Sosyal medyada paylaşımlarıyla ünlenen fenomen Kerimcan Durmaz ise lüks aracıyla alışverişe çıktığı görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşımdaki sözleri büyük tepki çekti. Kerimcan Durmaz otomobildeki görüntüsünde dışarıya mecburiyetten çıkan halkla dalga geçti, bağırıp çağırdı Durmaz etrafa bakıp, "Bu insanlar niye sokakta, misal biri bana açıklaya bilir mi?" dedikten sonra "Çıkın dışarı hepiniz geberin!" diyrek hayrette bıraktı..

KERİMCAN DURMAZ: "ÇIKIN DIŞARI, HEPİNİZ GEBERİN!

Koronavirüse karşı koruyucu ekipman giydiği görülen Kerimcan Durmaz, garip sözlerine şöyle devam etti: "Binlerce insan sokakta yürüyor, çalışmıyorlar, biri bunlara çare bulsun. Ohh nasıl bağırdım rahatladım. En azından kendi kendime bağırıyorum, kimse görmüyor, aman yürü be! Şu insanları ölümü gör, bir ters çevirir misin kamerayı? Burası Şişli arkadaşlar, bu insanların burada ne işi var, ne için bu insanlar sokakta ya… Evinize gider misiniz lütfeeen"

"GENÇLER DEVAM ETSİN, DEFOLUN, GEBERİN, ÇIKIN DIŞARI"



Halkın mecburiyetten dışarı çıkmasına lüks aracının içinden bağırarak eleştiren Kerimcan Durmaz, gençler olarak devam edelim, yaşlılar ölsün demeye getirip bağırarak şöyle seslendi: "Ama gerçekten çok sinirim bozuldu, biz iflas olmayız arkadaşlar, gerçekten artık eve girin de demiyorum, çıkın dışarı, çıkın dışarı geberin hepiniz, hepiniz geberin! Fazlalığınız gebersin, biz devam edelim, gençler olarak… Defolun, geberin, çıkın dışarı!"