Selma Türkeş: Güçlü devlet böyle olur!

Sosyete dünyasının ünlü ismi Selma Türkeş'ten Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü geldi. Türkeş, sosyal medya hesabında, alınan önlemleri ve yapılan işleri tek tek sıralayarak alkış tuttu. İşte "Güçlü devlet dediğin böyle olur" diyen Selma Türkeş'in attığı o tweet...KENDİ ÖZ KAYNAKLARIYLA45 GÜNDE 2.000 ODALI 2 HASTANE65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN EVLERİNE SERVİSİKİ MİLYON AİLEYE 1.000'ER LİRA30 ÜLKEYE TIBBİ MALZEME YARDIMIMİLYONLARCA VATANDAŞA ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI12 MİLYON EMEKLİYE 1.000 TL İKRAMİYE