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: Güçlü devlet böyle olur!

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN Günaydın
Giriş Tarihi: 9.4.2020 ABONE OL
Selma Türkeş: Güçlü devlet böyle olur!
Sosyete dünyasının ünlü ismi Selma Türkeş'ten Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü geldi. Türkeş, sosyal medya hesabında, alınan önlemleri ve yapılan işleri tek tek sıralayarak alkış tuttu. İşte "Güçlü devlet dediğin böyle olur" diyen Selma Türkeş'in attığı o tweet...

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Selma Türkeş: Güçlü devlet böyle olur!
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