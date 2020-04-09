Selma Türkeş: Güçlü devlet böyle olur!

Sosyete dünyasının ünlü ismi Selma Türkeş'ten Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü geldi. Türkeş, sosyal medya hesabında, alınan önlemleri ve yapılan işleri tek tek sıralayarak alkış tuttu. İşte "Güçlü devlet dediğin böyle olur" diyen Selma Türkeş'in attığı o tweet...
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