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Yardım zinciri için harekete geçtiler

Corona virüs salgını nedeniyle yoğun şekilde çalışan sağlık personellerine destek sürüyor. Tasarımcı de Şişli ve 'nin çalışanlarına bir hafta boyunca 'ten yemek göndererek yardım zinciri başlattı.

Giriş Tarihi: 9.4.2020 ABONE OL
Yardım zinciri için harekete geçtiler

COVID-19 sebebiyle yoğun şekilde çalışan sağlık personellerine destek sürüyor. Tasarımcı Milka Karaağaçlı İnce de Şişli ve Sarıyer Etfal Hastaneleri'nin acil servis çalışanlarına bir hafta boyunca Bross Life Catering'ten yemek göndererek yardım zinciri başlattı.

Manu Çanta Atölyesi ve Burcu Esmersoy da bu zincire katılacaklarını duyurdu. Karaağaçlı, "Bireysel yardımları çevremizde herkes yapıyor. Kimi zaman bunlar küçük çapta kalabiliyor. Biz de manevi olarak böyle bir hareketin içinde bulunurken desteğimizi zincire dönüştürmek istedik" dedi.

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Yardım zinciri için harekete geçtiler
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