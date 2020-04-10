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Ünlü şarkıcı ’ye taciz içerikli mesajlar gönderen sapık yeniden ortaya çıktı!

Ünlü şarkıcı , “Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor” dediği kişiden şikayetçi olmuştu. Şarkıcı Hadise evine mektup da gönderen sapığın kendisini ürküttüğünü söylemişti. Hadise’ye posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen sapık, yeniden ortaya çıktı. Dava açtığı hayranının tacizlerine devam ettiğini söyleyen Hadise, bir kez daha savcılığa başvurdu

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 10.4.2020 08:09 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 08:16 ABONE OL
Ünlü şarkıcı Hadise’ye taciz içerikli mesajlar gönderen sapık yeniden ortaya çıktı!

'ye posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen sapık, yeniden ortaya çıktı. Dava açtığı hayranının tacizlerine devam ettiğini söyleyen Hadise, bir kez daha savcılığa başvurdu

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Hadise, geçtiğimiz aylarda kendisine taciz içerikli mesajlar gönderen Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık da, Ümit S.'nin ünlü şarkıcıya e-mail ve posta yoluyla tacizde bulunarak huzur ve sükûnunu bozduğu gerekçesiyle 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

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Ünlü şarkıcı Hadise’ye taciz içerikli mesajlar gönderen sapık yeniden ortaya çıktı!
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