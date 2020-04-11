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Alkollü kazaya 2.5 ay hapis

Oyuncu , alkollü araç kullanırken trafik kazası geçirdi. 1,28 promil alkollü olduğu tespit edilen Sevinç, 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Günaydın
Giriş Tarihi: 11.4.2020 ABONE OL
Alkollü kazaya 2.5 ay hapis
6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Şöhreti oynadığı dizilerle yakalayan Burak Sevinç, alkolün dozunu kaçırıp bir de araç kullanınca kaza yaptı. Polisler, 1,28 promil alkollü olduğu tespit edilen ünlü oyuncu hakkında işlem yaptı. Savcılık, oyuncu hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçu kapsamında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

SUÇUNU KABUL ETTİ
Sevinç, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunmasını yapan genç oyuncu, olay günü alkol alıp araç sürdüğünü kabul etti. Yapılan yargılama sonunda mahkeme, üzerine atılı suçun tespit tutanakları ve sanığın suçu kabulü gerekçesiyle oyuncuyu 2 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.
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Alkollü kazaya 2.5 ay hapis
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