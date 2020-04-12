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Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış da… İşte ünlü isimlerin karantina günlüğü!

Ünlüler tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle kendilerini eve kapattı. Sanat, spor ve eğlence dünyasının bilinen isimleri de tedbirlerini aldı, uygulamasına katıldı. İşte ünlü isimlerin karantina günlüğü…

Giriş Tarihi: 12.4.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 11:07 ABONE OL
Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış karantina da… İşte ünlü isimlerin karantina günlüğü!


'İZOLE YAŞAMDA İLHAM GELDİ'
'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Demir Yaman' karakterini canlandıran Murat Ünalmış, Çanakkale'de izole ettiği yaşamında klarneti ve bağlaması ile müzikle uğraşıyor. Oyuncu, yeni ezgiler oluşturduğunu belirtti.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış karantina da… İşte ünlü isimlerin karantina günlüğü!
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