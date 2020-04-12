Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış karantina da… İşte ünlü isimlerin karantina günlüğü!



'İZOLE YAŞAMDA İLHAM GELDİ'

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Demir Yaman' karakterini canlandıran Murat Ünalmış, Çanakkale'de izole ettiği yaşamında klarneti ve bağlaması ile müzikle uğraşıyor. Oyuncu, yeni ezgiler oluşturduğunu belirtti.