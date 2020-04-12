Hamile olan Aslıhan Doğan Turan "Gerekirse doğuma tek başıma giderim"

İkinci bebeğine 6,5 aylık hamile olan Aslıhan Doğan Turan, koronavirüs salgınından dolayı vaktini evinde geçiriyor. 20 gündür karantinada olan Turan, hamilelik sürecinde yaşadıklarını anlattı.

"6 BUÇUK AYDA 4 BUÇUK KİLO ALDIM"

2. Sayfa programına görüntülü olarak bağlanan Aslıhan Doğan Turan, aldığı kilolardan bahsederek "6,5 aya yaklaştı hamileliğim 4,5 kilo aldım. Bugünlerden önce hep spor yapıyordum. Karantina başlayınca ev hareketleriyle devam etmek zorunda kaldım. Hamza'da nasıl 8 kilo aldıysam bunu da öyle bitiririm gibi geliyor. Ben dikkat ediyorum ama özel bir menüm yok" dedi.