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Hamile olan Turan "Gerekirse doğuma tek başıma giderim"

Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi Turan, corona virüs salgınından dolayı vaktini evinde geçiriyor. 20 gündür karantinada olan Aslıhan Doğan Turan, hamilelik sürecinde yaşadıklarını anlattı. Futbolcu Arda Turan'ın 6,5 aylık hamile eşi Aslıhan Doğan Turan, bugün görüntülü olarak konuk olduğu 2. Sayfa programında yaşanan zor günlerden bahsederek "Gerekirse doğuma tek başıma giderim" dedi. Turan ‘Doğumdaki koşulları hiçbirimiz bilmiyoruz. Arda inşallah yanımda olur. Benim gönlümden geçen çekirdek ailemin yanımda olması. Bu süreç bu şekilde devam ederse kimsenin sağlığını riske atmaya gerek yok. Gerekirse kendi başıma girer, ikinci çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma alırım.’

Giriş Tarihi: 12.4.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 16:07 ABONE OL
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan Gerekirse doğuma tek başıma giderim

İkinci bebeğine 6,5 aylık hamile olan Turan, koronavirüs salgınından dolayı vaktini evinde geçiriyor. 20 gündür karantinada olan Turan, hamilelik sürecinde yaşadıklarını anlattı.

"6 BUÇUK AYDA 4 BUÇUK KİLO ALDIM"

2. Sayfa programına görüntülü olarak bağlanan Aslıhan Doğan Turan, aldığı kilolardan bahsederek "6,5 aya yaklaştı hamileliğim 4,5 kilo aldım. Bugünlerden önce hep spor yapıyordum. Karantina başlayınca ev hareketleriyle devam etmek zorunda kaldım. Hamza'da nasıl 8 kilo aldıysam bunu da öyle bitiririm gibi geliyor. Ben dikkat ediyorum ama özel bir menüm yok" dedi.

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Hamile olan Aslıhan Doğan Turan "Gerekirse doğuma tek başıma giderim"
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