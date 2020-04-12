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Ünlü isimlerin karantinada hayatlarında neler değişti? günlerini fırsata çevirmeyi önerdi

virüs sebebiyle sürecine giren herkes günlerdir evinden çıkmıyor. Peki ünlü isimlerin karantinada hayatlarında neler değişti? , karantina günlerini bir fırsata çevirmeyi önerdi. Corona virüs salgını nedeniyle öğrencilerine pilates dersi veremeyen oyuncu ise çareyi sosyal medyada buldu.

Giriş Tarihi: 12.4.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 11:14 ABONE OL
Ünlü isimlerin karantinada hayatlarında neler değişti? Gamze Özçelik karantina günlerini fırsata çevirmeyi önerdi

YOKSULLARI ANLAMAK İÇİN FIRSAT

Gamze Özçelik, karantina günlerini bir fırsata çevirmeyi önerdi: "Evde çay kalmadığından dünkü çayı demledik.

Bu aklıma Afrika'nın çöllerini getirdi. Bir sallama çay poşetini birkaç kişi paylaşıyordu. Bu bize yoksulları, insan olduğumuzu, birlik beraberliği hatırlatır."

ÇAREYİ CANLI YAYINDA BULDU

Korona virüs salgını nedeniyle öğrencilerine pilates dersi veremeyen oyuncu Gülin İyigün, çareyi sosyal medyada buldu. Üç yıldır pilates eğitmenliği yapan İyigün, öğrencilerine ve takipçilerine sosyal medya üzerinden canlı yayınla ders verdi.

'SEVGİLİM DEĞİL ARKADAŞIM'

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te Yaşar İpek ile görüntülenen avukat Gülnur Tutumoğlu, önceki gün gazetecilere açıklama yaptı. Tutumoğlu, "Yaşar İpek benim arkadaşım. Haberleri duyunca hem şaşırdım, hem güldüm. Beni arkadaşlarım ile her an görebilirsiniz. Bir gün sevgilim olursa zaten bunu ben paylaşırım" dedi.

SOSYETE YASTA

Sosyete dünyasının ünlü ismi Nadir Yelkenci, hayatını kaybetti. Hipertansiyon hastası olan 73 yaşındaki işadamı, beş gün önce hastaneye başvurdu. Yapılan tahlillerle Covid- 19'a yakalandığı tespit edilen işadamı, dün hayata gözlerini yumdu.

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Ünlü isimlerin karantinada hayatlarında neler değişti? Gamze Özçelik karantina günlerini fırsata çevirmeyi önerdi
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