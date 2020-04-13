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engel tanımadı! Karantinadan çıkmayınca çatıya çıktı

Sosyetik güzel , Koronavirüs salgını nedeniyle evine kapanan ünlüler arasında yer alan sosyetik güzel Eda Taşpınar, günlerdir evden çıkamayınca çareyi çatıya çıkmakta buldu. Bronzlaşmak uğruna çatıya çıkan Taşpınar, güneşin tadını çatıda çıkardı.

Giriş Tarihi: 13.4.2020 22:53 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 23:07 ABONE OL
Eda Taşpınar engel tanımadı! Karantinadan çıkmayınca çatıya çıktı

Bronzlaşmak için güneşin altında saatlerce kalan , güneşlenmek için kendine yeni bir çözüm buldu. Sosyetik güzel, dün saat 16.00 civarında Rumelihisarı'ndaki dairesinin çatısına çıktı.

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Eda Taşpınar engel tanımadı! Karantinadan çıkmayınca çatıya çıktı
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