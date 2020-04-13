Eda Taşpınar engel tanımadı! Karantinadan çıkmayınca çatıya çıktı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Koronavirüs salgını nedeniyle evine kapanan ünlüler arasında yer alan sosyetik güzel Eda Taşpınar, günlerdir evden çıkamayınca çareyi çatıya çıkmakta buldu. Bronzlaşmak uğruna çatıya çıkan Taşpınar, güneşin tadını çatıda çıkardı.
Giriş Tarihi: 13.4.2020 22:53Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 23:07ABONE OL
Bronzlaşmak için güneşin altında saatlerce kalan Eda Taşpınar, güneşlenmek için kendine yeni bir çözüm buldu. Sosyetik güzel, dün saat 16.00 civarında Rumelihisarı'ndaki dairesinin çatısına çıktı.