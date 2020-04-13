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Güzel oyuncu Birce Akalay hastalığını ilk kez açıkladı! İşte Birce Akalay'ın canlı yayında bahsettiği hastalığı...
Ünlü oyuncu Birce AkalayInstagram üzerinden katıldığı bir canlı yayında hayranlarının daha önce duymadığı bir hastalığından bahsetti. Birce Akalay, ilk defa açıkladığı hastalığı yüzünden şu dönemde evde vakit geçirirken zorlandığını dile getirdi. Peki Birce Akalay'ın hastalığı ne? İşte Birce Akalay'ın açıklamaları...
Giriş Tarihi: 13.4.2020 16:28Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 16:53ABONE OL
Ünlü oyuncu Birce AkalayInstagram üzerinden katıldığı bir canlı yayında hayranlarının daha önce duymadığı bir hastalığından bahsetti.