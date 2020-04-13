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Güzel oyuncu hastalığını ilk kez açıkladı! İşte Birce Akalay'ın canlı yayında bahsettiği hastalığı...

Ünlü oyuncu üzerinden katıldığı bir canlı yayında hayranlarının daha önce duymadığı bir hastalığından bahsetti. Birce Akalay, ilk defa açıkladığı hastalığı yüzünden şu dönemde evde vakit geçirirken zorlandığını dile getirdi. Peki Birce Akalay'ın hastalığı ne? İşte Birce Akalay'ın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 13.4.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 16:53 ABONE OL
Güzel oyuncu Birce Akalay hastalığını ilk kez açıkladı! İşte Birce Akalay'ın canlı yayında bahsettiği hastalığı...

Ünlü oyuncu üzerinden katıldığı bir canlı yayında hayranlarının daha önce duymadığı bir hastalığından bahsetti.

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Güzel oyuncu Birce Akalay hastalığını ilk kez açıkladı! İşte Birce Akalay'ın canlı yayında bahsettiği hastalığı...
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