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Ünlü sunucu ve eşi taburcu edildi

Son durumunu sosyal medya hesabından paylaşan Çok Gezenti programının sunucusu ; 20 gündür yoğun bakımda olduğunu, ve sürecini atlatıp servis odasına alındığını ifade etti. Burak Akkul ve eşi 'un ikinci corona virüs testi negatif çıktı. Burak Akkul; biraz daha güçlendikten sonra evlerine döneceklerini ifade ettmişti ve Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüs tedavisi sonucu taburcu oldu.

İHA Günaydın
Giriş Tarihi: 13.4.2020 21:50 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 22:02 ABONE OL
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul taburcu edildi

Korona virüs tedavisi gören ünlü sunucu Burak Akkul, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak kendisinin ve eşi Seda Akkul'un hastalığı yendiğini duyurmuştu. Akkul ve tedavilerinin ardından alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu oldu. Sosyal medyada paylaştığı videoda Akkul, "Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Özverinizden dolayı ayırmadan hemşiresinden doktoruna kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sağlığımızı da, varlığımızı da size borçluyuz" dedi. Burak Akkul'un eşi Seda Akkul da videoda sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul taburcu edildi
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