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Bitmeyen öfke

Türkiye güzeli , eski kaynanası ve kayınpederiyle bir mekanda karşılaşınca tartışma çıktı. Eski kayınpederini tehdit eden Sülün’e dava açıldı

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 14.4.2020 ABONE OL
Bitmeyen öfke
DİNLEME SKANDALI
MANKEN ve Türkiye eski güzeli Sinem Sülün, 2005'te işadamı Mustafa Yüksel ile evlendi. Ancak bir süre sonra yatak odalarında dinleme cihazı bulunca kayınvalidesi ile kayınpederine dava açtı. Bu yüzden kayınpeder ile kayınvalide 2.5 yıl hapis cezası aldı.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
SİNEM Sülün, bu olaydan aylar sonra kardeşiyle Etiler'de bir restorana gitti. Orada eski eşi, kaynanası ve kayınpederiyle karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Türkiye güzeline kayınpederini tehdit ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Sülün'ün 5 yıla kadar hapsi isteniyor.
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Bitmeyen öfke
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