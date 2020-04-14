Bitmeyen öfke

MANKEN ve Türkiye eski güzeli Sinem Sülün, 2005'te işadamı Mustafa Yüksel ile evlendi. Ancak bir süre sonra yatak odalarında dinleme cihazı bulunca kayınvalidesi ile kayınpederine dava açtı. Bu yüzden kayınpeder ile kayınvalide 2.5 yıl hapis cezası aldı.SİNEM Sülün, bu olaydan aylar sonra kardeşiyle Etiler'de bir restorana gitti. Orada eski eşi, kaynanası ve kayınpederiyle karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Türkiye güzeline kayınpederini tehdit ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Sülün'ün 5 yıla kadar hapsi isteniyor.