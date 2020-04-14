‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Haşmet'i Günaydın'a konuştu

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Atv'de beş sezondur yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Haşmet' karakterini canlandıran Turgut Tunçalp; dizinin başarısını, rolünü ve özel hayatını anlattı...Dediğiniz gibi sert görünümlü bir karakter ama en büyük özelliği adaletli olması. Sözünün eri biri. Hainliği kabul edememiş, bunun için oğlunun bile canına kıymış bir karakter 'Haşmet'. Kendi canını sevdikleri için veren, onlara hep en iyisini sunmaya çalışan bir insan. Onlardan tek istediği ahlaklı, dürüst, saygılı, mert ve yalansız olmaları. Aslında sert görünümü adaletsizliğe karşı olmasından... Özünde kalbi sevdiklerine karşı çok hassas ve sevgi dolu...'Haşmet'in karanlık dünyadaki racon kesmesi adaletsizliğe karşı, bunun için de racon kesmek tabii ki zor. Çünkü düşmanlarına karşı uyguladığı adaleti sevdiklerine karşı da uygulamak zor ve tabii ki bazen üzücü.Beş sezondur devam eden dizimizde ben son iki sezondur varım. Dizide eski olan arkadaşlar da bana katılacaktır, herkesin birbirine saygılı ve sevgi dolu davranmasının ekrandan seyirciye geçtiğine inanıyorum. EDHO'nun kendine ait konuşma ve anlatma üslubunun hiç bozulmadan beş sezondur devam etmesi bu dizinin en büyük dinamiği.Tabii ki çıkar. Ama düşmanınız namuslu, şerefli ve düzgün ahlaka sahip biriyse... Bu zaten düşmanlık değil dostluk olacağının tohumudur. Eski bir atasözümüzün dediği gibi "En iyi dostluklar kavgayla başlar."Çünkü düşman olarak ne İlyas, Façalıları tanıyordu ne de bizim aile Çakırbeylileri. Bu karanlık dünyada söz konusu kardeşse başta birine güvenmek çok da kolay değil. Ön yargılı olmaktan ziyade kaygılıydılar bence.Hiç sevmesem de bazen ön yargılarım oluyor. Ben, karşımdaki insanları tanıdıkça ön yargılarım azalıyor. Ön yargılarımı kırmak için karşımdaki kişileri hemen kestirip atmıyorum. Aslında bunun için de içimde bir mücadele veriyorum. Karşılıklı ön yargılar kırılıp samimiyet olunca da seviniyorum.Her karakterin bir alt metni var tabii ki ama ben diziye girmeden önce yazarlarımız zaten bir alt metin hazırladığı için karakterle bütünleşmem çok uzun sürmedi. İlk bölümler ekip arkadaşlarımın ve yönetmenimin yardımlarıyla benim için bayağı bir kolaylaştı. Şu an elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım sevilen bir karakter olmuştur.Evlilik içinde daha da güzelolduk, tabii 13 seneye yakınbirbirini tanıyan bir çift olmanında bunda etkisi çok. Evlilikilişkiyi kesinlikle daha çok güzelleştiripkeyifli hale getiriyor.Hayat yolunuzda artık iki kişiyürümek ve o tuttuğunuz elinkıymeti, sizi başka birmanevi boyuta geçiriyor.Her sabah kalktığımdaiyi ki karımla evlendim diyeşükrediyorum. Maşallah.Bölüm kaçırmamayaözen gösteriyor ve zamanzaman eleştiride de bulunuyor.Öncelikle salgınla mücadeleeden sağlık çalışanlarımızaminnettarız. Hastanede tedavigören hastalara acil şifalar,ölenlere de Allah'tan rahmetdiliyorum. Bu süreçtegıdamız ve güvenliğimiz içinçalışmasına ihtiyaç duyduğumuztüm dostlarımıza dateşekkürlerimi iletiyorum.Bu sürecin en kısasürede dahafazla can kaybıolmadan bitmesien büyüktemennimiz.Uzmanlarımızınsöylediğişekilde kendimizive çevremizikorumaaltında tutmayaçalışıyoruz. Tüketimkonusunda dahabilinçli olup paniğekapılmadan bu süreciatlatmak içindua ediyoruz.