‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Haşmet'i Günaydın'a konuştu

Atv'de beş sezondur yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Haşmet' karakterini canlandıran Turgut Tunçalp; dizinin başarısını, rolünü ve özel hayatını anlattı...
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığınız 'Haşmet'; sert görünümlü ama yumuşak kalpli, sözünün eri bir karakter. Onu siz nasıl anlatırsınız?
Dediğiniz gibi sert görünümlü bir karakter ama en büyük özelliği adaletli olması. Sözünün eri biri. Hainliği kabul edememiş, bunun için oğlunun bile canına kıymış bir karakter 'Haşmet'. Kendi canını sevdikleri için veren, onlara hep en iyisini sunmaya çalışan bir insan. Onlardan tek istediği ahlaklı, dürüst, saygılı, mert ve yalansız olmaları. Aslında sert görünümü adaletsizliğe karşı olmasından... Özünde kalbi sevdiklerine karşı çok hassas ve sevgi dolu...
Karanlık bir dünyada iyi bir insan olunabileceğini de gösteriyorsunuz. Racon kesmek zor mu?
'Haşmet'in karanlık dünyadaki racon kesmesi adaletsizliğe karşı, bunun için de racon kesmek tabii ki zor. Çünkü düşmanlarına karşı uyguladığı adaleti sevdiklerine karşı da uygulamak zor ve tabii ki bazen üzücü.
İYİ DOSTLUKLAR KAVGA İLE BAŞLAR
Dizinin beş sezondur aynı ilgiyle devam etmesinin nedeni sizce nedir?
Beş sezondur devam eden dizimizde ben son iki sezondur varım. Dizide eski olan arkadaşlar da bana katılacaktır, herkesin birbirine saygılı ve sevgi dolu davranmasının ekrandan seyirciye geçtiğine inanıyorum. EDHO'nun kendine ait konuşma ve anlatma üslubunun hiç bozulmadan beş sezondur devam etmesi bu dizinin en büyük dinamiği.
Diziden yola çıkarsak; düşmanlıktan iyi dostluk çıkar mı?
Tabii ki çıkar. Ama düşmanınız namuslu, şerefli ve düzgün ahlaka sahip biriyse... Bu zaten düşmanlık değil dostluk olacağının tohumudur. Eski bir atasözümüzün dediği gibi "En iyi dostluklar kavgayla başlar."
Kız kardeşiniz, 'Hızır'ın kardeşiyle evlendi. Başta 'İlyas'la aranız çok kötüydü. Sonra anlaştınız...
Çünkü düşman olarak ne İlyas, Façalıları tanıyordu ne de bizim aile Çakırbeylileri. Bu karanlık dünyada söz konusu kardeşse başta birine güvenmek çok da kolay değil. Ön yargılı olmaktan ziyade kaygılıydılar bence.
Siz ne kadar ön yargılısınız?
Hiç sevmesem de bazen ön yargılarım oluyor. Ben, karşımdaki insanları tanıdıkça ön yargılarım azalıyor. Ön yargılarımı kırmak için karşımdaki kişileri hemen kestirip atmıyorum. Aslında bunun için de içimde bir mücadele veriyorum. Karşılıklı ön yargılar kırılıp samimiyet olunca da seviniyorum.
'Haşmet' oynaması zor bir karakter mi?
Her karakterin bir alt metni var tabii ki ama ben diziye girmeden önce yazarlarımız zaten bir alt metin hazırladığı için karakterle bütünleşmem çok uzun sürmedi. İlk bölümler ekip arkadaşlarımın ve yönetmenimin yardımlarıyla benim için bayağı bir kolaylaştı. Şu an elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım sevilen bir karakter olmuştur.
EVLİLİK İLİŞKİYİ DAHA DA GÜZELLEŞTİRİYOR
Geçtiğimiz aylarda İlay Hanım'la evlendiniz. Evlilik ilişkiyi daha mı güzelleştiriyor?
Evlilik içinde daha da güzel
olduk, tabii 13 seneye yakın
birbirini tanıyan bir çift olmanın
da bunda etkisi çok. Evlilik
ilişkiyi kesinlikle daha çok güzelleştirip
keyifli hale getiriyor.
Hayat yolunuzda artık iki kişi
yürümek ve o tuttuğunuz elin
kıymeti, sizi başka bir
manevi boyuta geçiriyor.
Her sabah kalktığımda
iyi ki karımla evlendim diye
şükrediyorum. Maşallah.
Eşiniz dizinizi takip edip eleştiride bulunuyor mu?
Bölüm kaçırmamaya
özen gösteriyor ve zaman
zaman eleştiride de bulunuyor.
BU DÖNEM TÜKETİM KONUSUNDA DAHA BİLİNÇLİ OLALIM
Salgınla mücadele edildiği bugünlerde siz nasıl tedbirler aldınız?
Öncelikle salgınla mücadele
eden sağlık çalışanlarımıza
minnettarız. Hastanede tedavi
gören hastalara acil şifalar,
ölenlere de Allah'tan rahmet
diliyorum. Bu süreçte
gıdamız ve güvenliğimiz için
çalışmasına ihtiyaç duyduğumuz
tüm dostlarımıza da
teşekkürlerimi iletiyorum.
Bu sürecin en kısa
sürede daha
fazla can kaybı
olmadan bitmesi
en büyük
temennimiz.
Uzmanlarımızın
söylediği
şekilde kendimizi
ve çevremizi
koruma
altında tutmaya
çalışıyoruz. Tüketim
konusunda daha
bilinçli olup paniğe
kapılmadan bu süreci
atlatmak için
dua ediyoruz.