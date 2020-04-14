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Oyuncu Alper Kul'un "Kurtarın beni baskı altındayım..." paylaşımı kırıp geçirdi! Alper Kul karantina videosu ile yine güldürdü...
Karantina günlerini evde eşi Aylin Kontente ve iki oğlu ile geçiren sevilen oyuncu Alper Kul yine güldürdü. Alper Kul, takipçilerine evde vakit geçirdiğimiz bu günlerin değerini bilmeli ailemizle güzel vakit geçirmenin yollarını bulmalıyız temalı konuşmasının arasında kağıtlara yazdığı mesajları göstererek esprili bir paylaşım yaptı. Eşi Aylin Kontente'nin sesinin de arka planda duyulduğu video sosyal medyada ilgi odağı oldu. Alper Kul'un "Beni buradan alın" paylaşımına beğeni yağdı. İşte Alper Kul'un güldüren paylaşımı...
Giriş Tarihi: 14.4.2020 16:11Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 16:48ABONE OL
Karantina günlerini evde eşi Aylin Kontente ve iki oğlu ile geçiren sevilen oyuncu Alper Kul yine güldürdü. Çift çektikleri eğlenceli videolarla takipçilerine bu zor zamanlarda moral oluyor.