Kaan Yıldırım'dan beklenmeyen hakeret! Kaan Yıldırım anne ve babasını neden sildi?
Hadise ile yaşadığı aşk sonrası gündemden hiç düşmeyen oyuncu Kaan Yıldırım kafaları karıştırdı. Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin, yakın zamanda evlenmek istediği konuşuluyordu. Hatta Kaan Yıldırım'ın ailesinin Hadise'yi çok sevdikleri ve evliliğe olumlu baktıkları da söylentiler arasındaydı. Kaan Yıldırım beklenmeyen bir şey yaptı ve annesi Seyhan Yıldırım ve babası Hakan Yıldırım'ı aynı anda Instagram hesabından sildi. Kaan Yıldırım'ın anne ve babasını takibi bırakmasının sebebi merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 15.4.2020 09:58Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 10:25ABONE OL
Hadise ile yaşadığı aşk sonrası gündemden hiç düşmeyen oyuncu Kaan Yıldırım kafaları karıştırdı. Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin, yakın zamanda evlenmek istediği konuşuluyordu.