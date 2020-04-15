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'dan beklenmeyen hakeret! Kaan Yıldırım anne ve babasını neden sildi?

ile yaşadığı aşk sonrası gündemden hiç düşmeyen oyuncu kafaları karıştırdı. Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin, yakın zamanda evlenmek istediği konuşuluyordu. Hatta Kaan Yıldırım'ın ailesinin Hadise'yi çok sevdikleri ve evliliğe olumlu baktıkları da söylentiler arasındaydı. Kaan Yıldırım beklenmeyen bir şey yaptı ve annesi ve babası 'ı aynı anda hesabından sildi. Kaan Yıldırım'ın anne ve babasını takibi bırakmasının sebebi merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 15.4.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 10:25 ABONE OL
Kaan Yıldırım'dan beklenmeyen hakeret! Kaan Yıldırım anne ve babasını neden sildi?

ile yaşadığı aşk sonrası gündemden hiç düşmeyen oyuncu kafaları karıştırdı. Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin, yakın zamanda evlenmek istediği konuşuluyordu.

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Kaan Yıldırım'dan beklenmeyen hakeret! Kaan Yıldırım anne ve babasını neden sildi?
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