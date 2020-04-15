‘Vatan sevdalısı canlarımıza her gün dua etmeyi unutmayın’

Sınırlarımızda ülke toprağımızı koruyan komandolarımız önceki gün ünlü sanatçı Zara'ya sosyal medya üzerinden 'Komandolardan Zara Hanım'a selamlar' diye mesaj gönderdi. Bu mesaj karşısında çok duygulanan Zara, askerlerimize şöyle karşılık verdi: "Rabbime emanetsiniz... İnşallah anne, babalarınıza, sevdiklerinize, evlatlarınıza, aşınıza sağlıcakla dönersiniz... Herkes bu cengaver vatan sevdalısı canlara mesajlarını ve dualarını her gün yollamayı unutmasın."

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