Levent Dörter'den Dilan Çıtak'a duygusal kutlama

BENİ BİTİRMEK Mİ AMACIN!

Dilan Çıtak Tatlıses, ise bu mesaja şöyle cevap verdi: "Böylelikle ağlayınca ne kadar güzel olduğumu da herkes gördüyse dağılabiliriz sevgilim. 5. yılımızda beni bitirmek mi amacın! Neyse ki seni çok seviyorum."