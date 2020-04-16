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'den 'a duygusal kutlama

İbrahım Tatlıses'in kızı Tatlıses ile aşk yaşayan şarkıcı , koronavirüs testi pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alınmıştı. Taburcu olduktan sonra 14 günlük ev karantinasında olan Dörter sevgilisi Dilan ile birlikteliğinin 5. yılını hesabından duygusal paylaşım yaparak kutladı.

Giriş Tarihi: 16.4.2020 21:50 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 21:52 ABONE OL
Levent Dörter'den Dilan Çıtak'a duygusal kutlama

Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Levent Dörter, şu duygusal sözleri not düştü;

İYİ Kİ VARSIN SEVGİLİM

"En yakın tbt 28.03.2020 - 21.26 Hastaneye ilk yattığım an... Eğer hayatınızda sizin en zor anlarınızda sizin için gözyaşı döken biri varsa çok şanslısınız demektir. 5. yılımızı 2 gün geciktirmişim. İyi ki varsın sevgilim."

BENİ BİTİRMEK Mİ AMACIN!

Dilan Çıtak Tatlıses, ise bu mesaja şöyle cevap verdi: "Böylelikle ağlayınca ne kadar güzel olduğumu da herkes gördüyse dağılabiliriz sevgilim. 5. yılımızda beni bitirmek mi amacın! Neyse ki seni çok seviyorum."

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Levent Dörter'den Dilan Çıtak'a duygusal kutlama
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