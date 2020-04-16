Ünlü oyuncu Alp Nevruz kuralları hiçe saydı! Aslışah Alkoçlar’dan ayrılan Alp Nevruz evde kal çağrısına uymadı!

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından çeşitli önlemler alınmaya başladı. Bunların başında ise vatandaşların evde kalmaları ve sahilde yürüyüş yapmalarının yasak olması geldi. Ancak genç oyuncu Alp Navruz, getirilen bu iki kurala da uymadı.

KURALLARI HİÇE SAYDI

Milliyet'tin haberine göre; Oyuncu Alp Navruz, geçtiğimiz gün yeni kız arkadaşıyla Kireçburnu sahilinde yürüyüş yaptı. Maskesiz sokağa çıkan Navruz önlem almak için sadece eldiven taktı. Oyuncunun kız arkadaşı ise ara ara maskesini takıp çıkartarak yürüyüş yaptı.