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Ünlü oyuncu kuralları hiçe saydı! ’dan ayrılan Alp Nevruz çağrısına uymadı!

salgınında korunmak için çağrılarına kulak asmayan oyuncu Alp Navruz, yasak olmasına rağmen önceki gün yeni sevgilisiyle Kireçburnu sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. Alp Navruz yakın bir zaman önce ile yeni bir aşka yelken açmış ancak ikilinin ilişkisi kısa sürmüştü. ’un birlikte görüntülendiği yeni sevgilisinin kim olduğu ise merak edildi.

Giriş Tarihi: 16.4.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 16:56 ABONE OL
Ünlü oyuncu Alp Nevruz kuralları hiçe saydı! Aslışah Alkoçlar’dan ayrılan Alp Nevruz evde kal çağrısına uymadı!

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından çeşitli önlemler alınmaya başladı. Bunların başında ise vatandaşların evde kalmaları ve sahilde yürüyüş yapmalarının yasak olması geldi. Ancak genç oyuncu Alp Navruz, getirilen bu iki kurala da uymadı.

KURALLARI HİÇE SAYDI

Milliyet'tin haberine göre; Oyuncu Alp Navruz, geçtiğimiz gün yeni kız arkadaşıyla Kireçburnu sahilinde yürüyüş yaptı. Maskesiz sokağa çıkan Navruz önlem almak için sadece eldiven taktı. Oyuncunun kız arkadaşı ise ara ara maskesini takıp çıkartarak yürüyüş yaptı.

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Ünlü oyuncu Alp Nevruz kuralları hiçe saydı! Aslışah Alkoçlar’dan ayrılan Alp Nevruz evde kal çağrısına uymadı!
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