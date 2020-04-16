Ünlü oyuncu Alper Kul bu defa da TBT gününe özel Kınalı Kar’dan bir kare paylaştı! Güldür Güldür’ün oyuncusu Alper Kul eşi Aylin Kontenten’le karantinada!

Güldür Güldür adlı komedi programının oyuncusu Alper Kul, ev karantinası günlerinde yaptığı esprili paylaşımlarla dikkat çekiyor. Kul, bu defa da TBT gününe özel bir paylaşımda bulundu ve takipçilerini Kınalı Kar dizisine götürdü.