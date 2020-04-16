Ünlü oyuncu Alper Kul bu defa da TBT gününe özel Kınalı Kar’dan bir kare paylaştı! Güldür Güldür’ün oyuncusu Alper Kul eşi Aylin Kontenten’le karantinada!

Karantina günlerini evde eşi Aylin Kontente ve iki oğlu ile geçiren sevilen oyuncu Alper Kul yine güldürdü… Güldür Güldür adlı komedi programının oyuncusu Alper Kul, ev karantinası günlerinde yaptığı esprili paylaşımlarla takipçilerine moral oluyor. Alper Kul, bu defa da TBT gününe özel bir paylaşımda bulundu ve takipçilerini Kınalı Kar dizisine götürdü. Ünlü oyuncu Alper Kul'un sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı. İşte Alper Kul'un güldüren paylaşımı...
Giriş Tarihi: 16.4.2020 17:31Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 17:35ABONE OL
Güldür Güldür adlı komedi programının oyuncusu Alper Kul, ev karantinası günlerinde yaptığı esprili paylaşımlarla dikkat çekiyor. Kul, bu defa da TBT gününe özel bir paylaşımda bulundu ve takipçilerini Kınalı Kar dizisine götürdü.