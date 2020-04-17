‘Vurduracağım seni’

Gülben Ergen'in müzisyen sevgilisi Emre Irmak, silah göstererek "Seni tekerlekli sandalyeye mahkum edeceğim, vurduracağım" diyerek kendisini ölümle tehdit eden menajer Hasan Basri Sarıkaya'dan şikayetçi oldu. Savcılık, soruşturmasını tamamladı ve 'Sarıkaya'nın ünlü müzisyeni takip ederek ofisinin etrafında gezmesi tehdit suçunu oluşturur' diyerek dava açtı. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.





Hasan Basri Sarıkaya



Ergen'in sevgilisi Emre Irmak, 20 yıldır tanıdığı Sarıkaya'nın kendisinden zorla para aldığını iddia etti. Irmak, yaşadıklarından dolayı ofisini ve telefon numarasını değiştirdiğini söyledi.

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