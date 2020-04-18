Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan’ın ikinci bebeklerinin ismi Asil Aslan! Peki bu isme kim karar verdi?

Futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan oğullarına Hamza Arda ismini vermişti. Peki bu isme kim karar verdi? Aslıhan Doğan ile Arda Turan, Mart 2018'de evlenmiş, oğulları Hamza Arda'yı Ekim 2018'de kucaklarına almıştı.