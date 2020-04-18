Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan’ın ikinci bebeklerinin ismi Asil Aslan! Peki bu isme kim karar verdi?

Ünlü futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, Mart 2018’de evlenmiş, oğulları Hamza Arda’yı Ekim 2018’de kucaklarına almıştı. Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan oğullarına Hamza Arda ismini vermişti. Sosyetik güzel Aslıhan Doğan ikinci kez hamile. Turan çiftinin ikinci bebeklerinin ismi ise Asil Aslan. Peki bu isme kim karar verdi? Bu sorunun cevabı ise haberimizde…
Giriş Tarihi: 18.4.2020 13:45Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 14:04ABONE OL
Futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan oğullarına Hamza Arda ismini vermişti. Peki bu isme kim karar verdi? Aslıhan Doğan ile Arda Turan, Mart 2018'de evlenmiş, oğulları Hamza Arda'yı Ekim 2018'de kucaklarına almıştı.