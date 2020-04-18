Karantina delen uyanıklar

ŞEHİR MERKEZİNE YAKIN

Geçen ay alınan kararla, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle umuma açık istirahat, eğlence yerleri ile diskotek, bar ve gece kulüpleri geçici süreliğine kapatılmıştı. Bu olayın ardından hafta sonları da sokağa çıkma yasağı gelince, evde sıkılan bazı İstanbullular, ilginç bir çare buldu. Şehir merkezine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Demirciköy ya da Uzunya Beach olarak bilinen yer, yeni kaçış noktası oldu.







BOL OKSİJEN VE YÜRÜYÜŞ

Ormanlık alan içindeki bu buluşma noktasında karavanı olmayan ya da kiralayamayanlar çadır da kurabiliyor. Özel araçlara kapalı olan bu alana sadece yaya girişi var. Getirilen ağır eşyaları taşımak için traktör desteği veriliyor. Bu alanın tercih edilme nedeni ise doğa ile iç içe olunması... Burada kalanlar uzun yürüyüşler yapma ve temiz deniz havası alma şansına sahip.