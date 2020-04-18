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Sokağa çıkamayan küvette verdiği pozla yine gündem oldu!

20 yaş ve altındakilere sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından evinden çıkamayan genç popçu , sosyal medyadan yaptığı son paylaşımıyla yine gündem oldu. Evinde küvete girip poz veren Aleyna Tilki'nin söz konusu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Aleyna Tilki’nin ilginç o paylaşımı…

Giriş Tarihi: 18.4.2020 11:38 Son Güncelleme: 29.7.2020 09:48 ABONE OL
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki küvette verdiği pozla yine gündem oldu!

Geçtiğimiz haftalarda coronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altındaki gençlere sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından günlerini evinde geçiren , son paylaşımıyla yine gündeme oturdu.
KÜVETİNİ OYUNCAKLARIYLA DOLDURDU
Evinde küvete girip poz veren Aleyna Tilki, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Aleyna Tilki, küvetinin etrafını oyuncaklarıyla doldurdu. Tilki'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki küvette verdiği pozla yine gündem oldu!

"KEŞKE ARKADAŞ SATAN BİR YER OLSA"

Öte yandan , Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan genç şarkıcı, "Keşke arkadaş satan bir yer olsa. Oradan arkadaş alsak" diye paylaşım yaptı.

Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki küvette verdiği pozla yine gündem oldu!

Birçok kullanıcı, Tilki'nin bu sözlerini espriler yaparak tiye aldı. Bazı takipçileri de "Parayla her şeyi alamazsın" diyerek şarkıcıyı eleştirdi.

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Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki küvette verdiği pozla yine gündem oldu!
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki küvette verdiği pozla yine gündem oldu!
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki küvette verdiği pozla yine gündem oldu!
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki küvette verdiği pozla yine gündem oldu!
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki küvette verdiği pozla yine gündem oldu!
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Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki küvette verdiği pozla yine gündem oldu!
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