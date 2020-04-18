Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki küvette verdiği pozla yine gündem oldu!

"KEŞKE ARKADAŞ SATAN BİR YER OLSA"

Öte yandan Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan genç şarkıcı, "Keşke arkadaş satan bir yer olsa. Oradan arkadaş alsak" diye paylaşım yaptı.