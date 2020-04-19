Ebru Şallı'dan oğlu Pars'ın ardından ilk paylaşım! Ebru Şallı Pars'a böyle seslendi...
Eski manken Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın ardından yaptığı ilk paylaşım yürekleri sızlattı. Ebru Şallı sosyal medya hesabından paylaştığı resim ile henüz 8 yaşındayken hayata veda eden oğlu Pars Tan'a seslendi. Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan'ın mezar taşına yazdırdığı 'PONÇİK SEN BENİMLESİN' yazısını hatırlatan notu görenleri bir kez daha üzdü. Ebru Şallı paylaşımında oğlundan kalan hatıraya yer verdi... İşte Ebru Şallı'nın iç acıtan paylaşımı...
Giriş Tarihi: 19.4.2020 16:50Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 16:57ABONE OL
Eski manken Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın ardından yaptığı ilk paylaşım yürekleri sızlattı. Ebru Şallı sosyal medya hesabından paylaştığı resim ile henüz 8 yaşındayken hayata veda eden oğlu Pars Tan'a seslendi.