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'in büyük oğlu 'da koronavirüse yakalanmıştı... Selma Türkeş: Devletim bana orada da yetişti...

Eski işadamı Halil Bezmen ve cemiyet hayatının seçkin isimlerinden 'in büyük oğlu , yaşamını sürdürdüğü 'da kaptı. Ailesi ile birlikte 'a yakalanan Destan Bezmen'in sağlık durumu hakkında annesi Selma Türkeş bilgi verdi. Selma Türkeş, oğlu Destan Bezmen'in Londra'da yaşadıklarıyla ilgili "Oğlum Londra'da maalesef virüse yakalandı. Hastaneye bile kabul edilmedi, gidemedi. Düşünebiliyor musunuz parasıyla bile kabul etmediler hastaneye... Büyükelçimiz arayıp ilgilendi, 'Devletim bana oradan da yetişiyor'..."dedi.

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN Günaydın
Giriş Tarihi: 19.4.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 09:26 ABONE OL
Selma Türkeş'in büyük oğlu Destan Bezmen Londra'da koronavirüse yakalanmıştı... Selma Türkeş: Devletim bana orada da yetişti...

Eski işadamı Halil Bezmen ve cemiyet hayatının seçkin isimlerinden 'in büyük oğlu , yaşamını sürdürdüğü 'da kaptı. Ailesi ile birlikte 'a yakalanan Destan Bezmen'in sağlık durumu hakkında bilgi almak için annesi Selma Türkeş ile konuştum. Türkeş, bu süreçte yaşananlarla ilgili şunları anlattı: "Oğlum Londra'da maalesef virüse yakalandı. Hastaneye bile kabul edilmedi, gidemedi. Düşünebiliyor musunuz parasıyla bile kabul etmediler hastaneye... Allah'tan çok spor yaptığı ve bağışıklığı güçlü olduğu için çok ağırlaşmadı. Büyükelçimiz arayıp ilgilendi, 'Ağırlaşırsa hastane bulmaya çalışacağız, merak etmeyin' dedi. Sadece Türk olduğunu bilerek ilgilendiler. 'Devletim bana oradan da yetişiyor' dedim. Şu an çok iyi. On iki gün oldu. Sabah koşularına çıkıyor."

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Selma Türkeş'in büyük oğlu Destan Bezmen Londra'da koronavirüse yakalanmıştı... Selma Türkeş: Devletim bana orada da yetişti...
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