Selami Şahin: Sokaktaki canlarımızı unutmayalım

Sevilen sanatçı Selami Şahin, sosyal medya hesabında paylaştığı sokak hayvanları görseli ile tüm hayvanseverlere duyarlı olmaları için çağrıda bulundu. Şahin; ''Bizler karantinada evlerimizdeyken, sokaktaki canlarımızı unutmayalım. Lütfen elimizden geldiği kadar sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılayalım'' notu ile yardım mesajı verdi.

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