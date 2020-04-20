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: Sokaktaki canlarımızı unutmayalım

sevenlerine çağrı yaptı: “Bizler karantinada evlerimizdeyken, sokaktaki canlarımızı unutmayalım. Onlara mama ve su bırakalım.”

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ Günaydın
Giriş Tarihi: 20.4.2020 ABONE OL
Selami Şahin: Sokaktaki canlarımızı unutmayalım

Sevilen sanatçı Selami Şahin, sosyal medya hesabında paylaştığı sokak hayvanları görseli ile tüm hayvanseverlere duyarlı olmaları için çağrıda bulundu. Şahin; ''Bizler karantinada evlerimizdeyken, sokaktaki canlarımızı unutmayalım. Lütfen elimizden geldiği kadar sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılayalım'' notu ile yardım mesajı verdi.

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Selami Şahin: Sokaktaki canlarımızı unutmayalım
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