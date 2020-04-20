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Ünlü futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin kızları Eda'ya rekor reklam teklifi! Ünlü çift kazandıkları parayı ise…
Ünlü futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe, 30 Mart'ta dünyaya gelen bebekleri Eda ile gündemde… Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin kızlarına bir bebek bezi firması, 5 milyonluk teklif yaptı. İngiliz bir dergi de 250 bin sterlin ödeyip Eda bebekle çekim yapmak istedi. Çift, teklifleri kabul ederse bu ücretleri yardım derneklerine bağışlayacak.
Giriş Tarihi: 20.4.2020 14:28Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 14:30ABONE OL
Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin kızlarına bir bebek bezi firması, 5 milyonluk teklif yaptı. İngiliz bir dergi de 250 bin sterlin ödeyip Eda bebekle çekim yapmak istedi. Çift, teklifleri kabul ederse bu ücretleri yardım derneklerine bağışlayacak.