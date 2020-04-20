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Ünlü futbolcu ile 'nin kızları Eda'ya rekor reklam teklifi! Ünlü çift kazandıkları parayı ise…

Ünlü futbolcu ile , 30 Mart'ta dünyaya gelen bebekleri Eda ile gündemde… Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin kızlarına bir bebek bezi firması, 5 milyonluk teklif yaptı. İngiliz bir dergi de 250 bin sterlin ödeyip Eda bebekle çekim yapmak istedi. Çift, teklifleri kabul ederse bu ücretleri yardım derneklerine bağışlayacak.

Giriş Tarihi: 20.4.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 14:30 ABONE OL
Ünlü futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin kızları Eda'ya rekor reklam teklifi! Ünlü çift kazandıkları parayı ise…

ile 'nin kızlarına bir bebek bezi firması, 5 milyonluk teklif yaptı. İngiliz bir dergi de 250 bin sterlin ödeyip Eda bebekle çekim yapmak istedi. Çift, teklifleri kabul ederse bu ücretleri yardım derneklerine bağışlayacak.

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Ünlü futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin kızları Eda'ya rekor reklam teklifi! Ünlü çift kazandıkları parayı ise…
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