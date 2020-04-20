Ünlü futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin kızları Eda'ya rekor reklam teklifi! Ünlü çift kazandıkları parayı ise…

Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin kızlarına bir bebek bezi firması, 5 milyonluk teklif yaptı. İngiliz bir dergi de 250 bin sterlin ödeyip Eda bebekle çekim yapmak istedi. Çift, teklifleri kabul ederse bu ücretleri yardım derneklerine bağışlayacak.