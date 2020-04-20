Ünlü manken Ebru Şallı lenfoma hastalığından vefat eden oğlu Pars Tan’ın mezarı başında…

Ebru Şallı ve eski eşi Harun Tan'ın 9 yaşındaki küçük oğulları Pars'a iki yıl önce lenfoma teşhisi konmuştu. Şallı, geçen yıl mayıs ayında verdiği bir röportajda "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz" demişti.

EBRU ŞALLI'NIN EN ACI GÜNÜ

Pars Tan perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Ebru Şallı ve Harun Tan oğullarını cuma günü Kilyos'ta toprağa verdi.