Haberler Günaydın Haberleri Ünlü manken Ebru Şallı lenfoma hastalığından vefat eden oğlu Pars Tan’ın mezarı başında…

Ünlü manken lenfoma hastalığından vefat eden oğlu Pars Tan’ın mezarı başında…

Ünlü manken ve Harun Tan’ın yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğulları Pars Tan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta Pars'ı son yolculuğuna uğurlayan Ebru Şallı son yaptığı sosyal medya paylaşımıyla da yürekleri dağlamıştı. Büyük acı yaşayan Ebru Şallı bugün oğlunun mezarını ziyaret etti. Şallı, "ponçik" diye hitap ettiği oğlunun mezarı başında uzun süre dua etti.

DHA Günaydın
Giriş Tarihi: 20.4.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 17:03 ABONE OL
Ünlü manken Ebru Şallı lenfoma hastalığından vefat eden oğlu Pars Tan’ın mezarı başında…

ve eski eşi Harun Tan'ın 9 yaşındaki küçük oğulları Pars'a iki yıl önce lenfoma teşhisi konmuştu. Şallı, geçen yıl mayıs ayında verdiği bir röportajda "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz" demişti.

EBRU ŞALLI'NIN EN ACI GÜNÜ

Pars Tan perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Ebru Şallı ve Harun Tan oğullarını cuma günü Kilyos'ta toprağa verdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü manken Ebru Şallı lenfoma hastalığından vefat eden oğlu Pars Tan’ın mezarı başında…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA