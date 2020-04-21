Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Aslıhan Karalar mutfaktaki hünerlerini gösterdi! Aslıhan Karalar'dan mantı şov!

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle evde vakit geçirirken mutfaktaki hünerlerini takipçileriyle paylaştı. Üzerinde 'chef' yazan önlüğüyle mantı yapan Aslıhan Karalar, "eserinin" görüntülerini Instagram'da paylaştı.Tescilli güzel Aslıhan Karalar'ın yaptığı mantıya beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 21.4.2020 14:28Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 15:26ABONE OL
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle evde vakit geçirirken mutfaktaki hünerlerini takipçileriyle paylaştı.