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'ın güzel oyuncusu mutfaktaki hünerlerini gösterdi! Aslıhan Karalar'dan şov!

'ın Burçin Hatun'u dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle evde vakit geçirirken mutfaktaki hünerlerini takipçileriyle paylaştı. Üzerinde 'chef' yazan önlüğüyle yapan Aslıhan Karalar, "eserinin" görüntülerini 'da paylaştı.Tescilli güzel Aslıhan Karalar'ın yaptığı mantıya beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 21.4.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 15:26 ABONE OL
Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Aslıhan Karalar mutfaktaki hünerlerini gösterdi! Aslıhan Karalar'dan mantı şov!

'ın Burçin Hatun'u dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle evde vakit geçirirken mutfaktaki hünerlerini takipçileriyle paylaştı.

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Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Aslıhan Karalar mutfaktaki hünerlerini gösterdi! Aslıhan Karalar'dan mantı şov!
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