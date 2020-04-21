Kylie Jenner, makyajsız ve yalın ayak sokağa fırladı

Bakımlı ve iddialı görüntüsüyle genelde göz kamaştıran dünyanın en zengin kadınlarından olan Kylie Jenner, bu kez hayranlarını şaşırttı. Geçen ay Kylie Jenner, 171 milyon Instagram takipçisini COVID-19 ile mücadele için evde kalmaya çağırdı.