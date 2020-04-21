Kylie Jenner, makyajsız ve yalın ayak sokağa fırladı

Dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını unvanına sahip olan Kylie Jenner, doğal haliyle ve çıplak ayaklı halde yakalandı. Kendisini görüntüleyen kameralara gülümseyen Jenner, neşeli halleriyle dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 21.4.2020 19:36Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 19:37ABONE OL
Bakımlı ve iddialı görüntüsüyle genelde göz kamaştıran dünyanın en zengin kadınlarından olan Kylie Jenner, bu kez hayranlarını şaşırttı. Geçen ay Kylie Jenner, 171 milyon Instagram takipçisini COVID-19 ile mücadele için evde kalmaya çağırdı.