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, makyajsız ve yalın ayak sokağa fırladı

Dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını unvanına sahip olan , doğal haliyle ve çıplak ayaklı halde yakalandı. Kendisini görüntüleyen kameralara gülümseyen Jenner, neşeli halleriyle dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 21.4.2020 19:36 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 19:37 ABONE OL
Kylie Jenner, makyajsız ve yalın ayak sokağa fırladı

Bakımlı ve iddialı görüntüsüyle genelde göz kamaştıran dünyanın en zengin kadınlarından olan , bu kez hayranlarını şaşırttı. Geçen ay Kylie Jenner, 171 milyon Instagram takipçisini COVID-19 ile mücadele için evde kalmaya çağırdı.

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Kylie Jenner, makyajsız ve yalın ayak sokağa fırladı
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