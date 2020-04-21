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Sanat camiasının örnek çifti ile … Arzum Onan mutlu evliliğin sırrını verdi!

Uzun yıllar modellik ve oyunculuk yapan , kariyerine heykeltıraş olarak devam ediyor. 23 yıldır oyuncu ile evli olan ve 19 yaşında Can adında bir oğlu olan Arzum Onan, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Sanat camiasında Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin evlilikleri her zaman örnek gösteriliyor. Arzum Onan, mutlu evliliğin sırrı için bakın neler söyledi…

Giriş Tarihi: 21.4.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 14:33 ABONE OL
Sanat camiasının örnek çifti Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ… Arzum Onan mutlu evliliğin sırrını verdi!

Heykeltıraş olarak kariyerine devam eden , Madame Figaro dergisinin bahar sayısına konuk oldu. Onan, en büyük arzusunu anlattı: "Büyük meydanlarda yaptığım heykelleri görmek."

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Sanat camiasının örnek çifti Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ… Arzum Onan mutlu evliliğin sırrını verdi!
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