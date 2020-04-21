Sanat camiasının örnek çifti Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ… Arzum Onan mutlu evliliğin sırrını verdi!

Uzun yıllar modellik ve oyunculuk yapan Arzum Onan, kariyerine heykeltıraş olarak devam ediyor. 23 yıldır oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evli olan ve 19 yaşında Can adında bir oğlu olan Arzum Onan, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Sanat camiasında Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin evlilikleri her zaman örnek gösteriliyor. Arzum Onan, mutlu evliliğin sırrı için bakın neler söyledi…
Giriş Tarihi: 21.4.2020 14:16Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 14:33ABONE OL
Heykeltıraş olarak kariyerine devam eden Arzum Onan, Madame Figaro dergisinin bahar sayısına konuk oldu. Onan, en büyük arzusunu anlattı: "Büyük meydanlarda yaptığım heykelleri görmek."