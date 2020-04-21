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Ünlü oyuncu ile ’nin sürpriz aşkı çok ses getirmişti! İfşa mesajlarından sonra Aslı Enver karar verdi!

Popçu sevgilisi ile yollarını ayırdıktan sonra aşkta aradığını bir tür bulamayan ’in ile birlikte oldu haberleri herkesi şaşırttı. Daha öncede adı Uraz Kaygılaroğlu ile anılan Aslı Enver aradığı aşkı Kerem Tunçeri'de buldu. Aslı ile Kerem’in aşk haberlerinin ardından Tunçeri hakkında öyle bir mesaj yayınlandı ki herkes şoke oldu. İfşa mesajları sosyal medya fenomeni 'den geldi. Beren Güney, Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını öne sürdüğü mesajlarını paylaştı. Sonrasında farklı isimlerden gelen paylaşımlarla Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajları çoğaldı. Kerem Tunçeri'nin art arda gelen ifşa mesajlarını ardından Aslı Enver kararını verdi…

Giriş Tarihi: 21.4.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 09:56 ABONE OL
Ünlü oyuncu Aslı Enver ile Kerem Tunçeri’nin sürpriz aşkı çok ses getirmişti! İfşa mesajlarından sonra Aslı Enver karar verdi!

ile yollarını ayırdıktan sonra bir türlü aşkı yakalayamayan 'in ile birlikte oldu haberleri gündeme bomba gibi düştü. Daha öncede adı Uraz Kaygılaroğlu ile anılan Aslı Enver aradığı aşkı Kerem Tunçeri'de buldu.

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Ünlü oyuncu Aslı Enver ile Kerem Tunçeri’nin sürpriz aşkı çok ses getirmişti! İfşa mesajlarından sonra Aslı Enver karar verdi!
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