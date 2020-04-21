Ünlü oyuncu Aslı Enver ile Kerem Tunçeri’nin sürpriz aşkı çok ses getirmişti! İfşa mesajlarından sonra Aslı Enver karar verdi!

Murat Boz ile yollarını ayırdıktan sonra bir türlü aşkı yakalayamayan Aslı Enver'in Kerem Tunçeri ile birlikte oldu haberleri gündeme bomba gibi düştü. Daha öncede adı Uraz Kaygılaroğlu ile anılan Aslı Enver aradığı aşkı Kerem Tunçeri'de buldu.