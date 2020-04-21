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: İyi oyuncularla çalışmak bizi de geliştiriyor

Atv’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ‘Alpaslan’ı oynayan : Karşınızda iyi oyuncular olunca sizin de hep çok hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bu da bizi geliştiriyor. Setlerimiz bu sayede daha keyifli ve verimli geçiyor

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN Günaydın
Giriş Tarihi: 21.4.2020 ABONE OL
Yunus Emre Yıldırımer: İyi oyuncularla çalışmak bizi de geliştiriyor
Yunus Emre Yıldırımer, atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynadığı 'Alpaslan' karakteriyle çok dikkat çeken isimlerden. Yıldırımer, şu günlerde farklı bir heyecan da yaşıyor. Baba olacağı için çok mutlu olan Yıldırımer, oyunculuğa başlama serüvenini, diziyi ve özel hayatını anlattı…
Vatandaşların evde kaldığı bu süreçte siz, onların tek eğlenceleri haline gelen televizyondan uzak kalmamaları için çalışıyorsunuz. Sette nasıl önlemler aldınız?
Öncelikle bu zor süreçte fedakarlıkla çalışmaya devam eden tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanımız'a teşekkür etmek istiyorum. Ekip arkadaşlarımız tulum ve maskelerle çalışıyor. Ayrıca sette ambulans ve sağlık ekipleri bekliyor. Mekanlar ve araçlar da sürekli dezenfekte ediliyor.
'EDHO'nun yıllardır aynı ilgiyle izlenmesini neye bağlıyorsunuz?
Öncelikle senaryo çok iyi yazılıyor. Bu kadar uzun süren dizilerde bu çok zor bir iştir. Ayrıca oyuncu kadromuz çok güçlü. Ekip ruhumuz da kuvvetli olunca izleyiciye samimi gelen bir iş çıktı.

DOĞRU OYUNCULAR

Kadro çok güçlü. Diziye dahil olan her oyuncu da tam o role uygun oluyor. Dizinin bir başka başarısı da bu mu?
Bizim dizimizdeki en önemli şeylerden biri de, doğru oyuncuların doğru rolle buluşabilmesi.
Bu kadar iyi oyuncunun aynı sette olmasının zor yanları var mı?
Hiç yok. Karşınızda böyle iyi oyuncular olunca sizin de hep çok hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bu bizi geliştiriyor. Setlerimiz bu sayede daha keyifli ve verimli geçiyor.
Normal yaşantınızda da sert bir yanınız var mı?
Hakkımı savunurum. Bunun sertlik olduğunu düşünmüyorum. Ama bu savunmayı da elimden geldiğince sakin bir şekilde yapmaya çalışıyorum. İnsanın sakinliğini kaybettiğinde hata yapma ihtimalinin arttığının farkındayım.
Racon kesmek zor mu? Çok güzel yazıldığı için zor gelmiyor. 'Alpaslan'ın dünyası bence racon üzerine kurulu değil, başka bir dil üzerine kurulu. Strateji ve organizasyon tabiatı olmuş. Ama tabii racon kesenlerin ortasında bu stratejileri kurmak da kolay değil.

İSİM BABASI OKTAY ABİ

Eşinizin hamile olduğu haberini Oktay Kaynarca paylaştı. Bu mutlu haberi nasıl aldınız?
Evlenme teklifini mantıcıda yaparsan gün gelir 'Kalk baba oluyorsun' diye uyandırırlar. Ben buna karma diyorum. (Gülüyor) Eşim ailesinden önce Oktay Ağabey'i aradı. Sağ olsun çocuğumuz olmasını en çok isteyenlerden biridir Oktay Ağabey. Bize söz verdirdi 'İlk ben açıklayacağım' diye. Dört ay sakladık herkesten.
Öğrendiğiniz anda ne hissettiniz?
Ne yalan söyleyeyim ilk başta gelecek kaygısıyla beraber onun için neler yapabilirim diye düşündüm. Yani hemen büyüdü, okula gitti, evlendi eyvah eyvah. (Gülüyor) Fikre alıştıktan sonra bu düşünceler yok artık. Beraber büyüyüp beraber öğreneceğiz.
Bebeğinizin cinsiyeti için tahmininiz var mı? Belli oldu, erkek. Hatta Oktay Ağabey adını da koydu, Doğu. Sağlıklı olsun da erkek-kız benim için hiç fark etmiyordu.
Doğu ismini vermesinin nedeni nedir?
Oktay Ağabey'in sevdiği bir isimmiş. Biz de çok sevdik ve hiç tereddüt etmedik.
Şu zor günlerde kendinizi ve eşinizi nasıl koruyorsunuz?
Tüm hijyen kurallarına uyuyor olsam da şu an dışarda çalıştığım için odaları ayırdık.

YETENEĞİMİ ANNEM KEŞFETTİ

Anneniz tiyatro kursuna göndermiş sizi. Sizdeki yeteneği ilk anneniz mi keşfetmiş oldu?
Sanırım biraz öyle oldu. Ben haylaz bir çocuk olduğum için liseyi bitirmemiştim. Annem de beni Fatih Belediyesi'ndeki tiyatro kursuna gönderdi. Tabii benim oyunculuk için eğitim alınması gerektiğiyle ilgili hiçbir bilgi ve fikrim yokken kurstaki Benan Hocam ilk karşılaşmamızda 'Anahtar ol, kapıyı aç' dedi. Sonra 'Ağaç ol, saksı ol' vs. derken kendimi liseyi bitirmiş, konservatuvara hazırlanırken buldum. Sonra da zaten çok güzel bir kadroyla beraber Haliç Üniversitesi'nde Müşfik Kenter hocamızın talebesi olma fırsatını yakaladım. Yani annem yönlendirmese bu yola girer miydim pek bilemiyorum...

HER ŞEY PLANLANMIŞTI

Yurt dışında eğitim almış 'Alparslan' yine de mafyanın göbeğinde olmayı tercih ediyor. 'Alparslan'ın hikayesi sizi nasıl etkiledi?
Evet 'Alpaslan' yurt dışında eğitim almış biri ama biliyorsunuz aslında babası da mafyaydı. Neredeyse tüm ailesi mafya olan biri için bunun bir tercih değil de ait olduğu yere dönme mecburiyeti olduğuna inanıyorum. Fakat tabii yurt dışında aldığı eğitim onun racon kesen bir mafyadan ziyade stratejiye odaklanan biri olmasını sağlıyor. Tüm bunların, bölümler ilerledikçe tesadüfen gelişmesi yerine diziye başlamadan önce planlanmış olması benim de role hazırlanmam için büyük avantaj sağladı. Bu sayede kendimi gerçekten rolün içinde hissedebiliyorum.

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Yunus Emre Yıldırımer: İyi oyuncularla çalışmak bizi de geliştiriyor
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