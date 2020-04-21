Yunus Emre Yıldırımer: İyi oyuncularla çalışmak bizi de geliştiriyor

Yunus Emre Yıldırımer, atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynadığı 'Alpaslan' karakteriyle çok dikkat çeken isimlerden. Yıldırımer, şu günlerde farklı bir heyecan da yaşıyor. Baba olacağı için çok mutlu olan Yıldırımer, oyunculuğa başlama serüvenini, diziyi ve özel hayatını anlattı…
Vatandaşların evde kaldığı bu süreçte siz, onların tek eğlenceleri haline gelen televizyondan uzak kalmamaları için çalışıyorsunuz. Sette nasıl önlemler aldınız?
Öncelikle bu zor süreçte fedakarlıkla çalışmaya devam eden tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanımız'a teşekkür etmek istiyorum. Ekip arkadaşlarımız tulum ve maskelerle çalışıyor. Ayrıca sette ambulans ve sağlık ekipleri bekliyor. Mekanlar ve araçlar da sürekli dezenfekte ediliyor.
'EDHO'nun yıllardır aynı ilgiyle izlenmesini neye bağlıyorsunuz?
Öncelikle senaryo çok iyi yazılıyor. Bu kadar uzun süren dizilerde bu çok zor bir iştir. Ayrıca oyuncu kadromuz çok güçlü. Ekip ruhumuz da kuvvetli olunca izleyiciye samimi gelen bir iş çıktı.
DOĞRU OYUNCULAR
Kadro çok güçlü. Diziye dahil olan her oyuncu da tam o role uygun oluyor. Dizinin bir başka başarısı da bu mu?
Bizim dizimizdeki en önemli şeylerden biri de, doğru oyuncuların doğru rolle buluşabilmesi.
Bu kadar iyi oyuncunun aynı sette olmasının zor yanları var mı?
Hiç yok. Karşınızda böyle iyi oyuncular olunca sizin de hep çok hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bu bizi geliştiriyor. Setlerimiz bu sayede daha keyifli ve verimli geçiyor.
Normal yaşantınızda da sert bir yanınız var mı?
Hakkımı savunurum. Bunun sertlik olduğunu düşünmüyorum. Ama bu savunmayı da elimden geldiğince sakin bir şekilde yapmaya çalışıyorum. İnsanın sakinliğini kaybettiğinde hata yapma ihtimalinin arttığının farkındayım.
Racon kesmek zor mu?
Çok güzel yazıldığı için zor gelmiyor. 'Alpaslan'ın dünyası bence racon üzerine kurulu değil, başka bir dil üzerine kurulu. Strateji ve organizasyon tabiatı olmuş. Ama tabii racon kesenlerin ortasında bu stratejileri kurmak da kolay değil.
İSİM BABASI OKTAY ABİ
Eşinizin hamile olduğu haberini Oktay Kaynarca paylaştı. Bu mutlu haberi nasıl aldınız?
Evlenme teklifini mantıcıda yaparsan gün gelir 'Kalk baba oluyorsun' diye uyandırırlar. Ben buna karma diyorum. (Gülüyor) Eşim ailesinden önce Oktay Ağabey'i aradı. Sağ olsun çocuğumuz olmasını en çok isteyenlerden biridir Oktay Ağabey. Bize söz verdirdi 'İlk ben açıklayacağım' diye. Dört ay sakladık herkesten.
Öğrendiğiniz anda ne hissettiniz?
Ne yalan söyleyeyim ilk başta gelecek kaygısıyla beraber onun için neler yapabilirim diye düşündüm. Yani hemen büyüdü, okula gitti, evlendi eyvah eyvah. (Gülüyor) Fikre alıştıktan sonra bu düşünceler yok artık. Beraber büyüyüp beraber öğreneceğiz.
Bebeğinizin cinsiyeti için tahmininiz var mı?
Belli oldu, erkek. Hatta Oktay Ağabey adını da koydu, Doğu. Sağlıklı olsun da erkek-kız benim için hiç fark etmiyordu.
Doğu ismini vermesinin nedeni nedir?
Oktay Ağabey'in sevdiği bir isimmiş. Biz de çok sevdik ve hiç tereddüt etmedik.
Şu zor günlerde kendinizi ve eşinizi nasıl koruyorsunuz?
Tüm hijyen kurallarına uyuyor olsam da şu an dışarda çalıştığım için odaları ayırdık.
YETENEĞİMİ ANNEM KEŞFETTİ
Anneniz tiyatro kursuna göndermiş sizi. Sizdeki yeteneği ilk anneniz mi keşfetmiş oldu?
Sanırım biraz öyle oldu. Ben
haylaz bir çocuk olduğum için
liseyi bitirmemiştim. Annem
de beni Fatih Belediyesi'ndeki
tiyatro kursuna gönderdi. Tabii
benim oyunculuk için eğitim
alınması gerektiğiyle ilgili hiçbir
bilgi ve fikrim yokken kurstaki
Benan Hocam ilk karşılaşmamızda
'Anahtar ol, kapıyı aç'
dedi. Sonra 'Ağaç ol, saksı ol' vs.
derken kendimi liseyi bitirmiş,
konservatuvara hazırlanırken
buldum. Sonra da zaten çok
güzel bir kadroyla beraber Haliç
Üniversitesi'nde Müşfik Kenter
hocamızın talebesi olma fırsatını
yakaladım. Yani annem yönlendirmese
bu yola girer miydim
pek bilemiyorum...
HER ŞEY PLANLANMIŞTI
Yurt dışında eğitim almış 'Alparslan' yine de mafyanın göbeğinde olmayı tercih ediyor. 'Alparslan'ın hikayesi sizi nasıl etkiledi?
Evet 'Alpaslan' yurt dışında
eğitim almış biri ama biliyorsunuz
aslında babası da mafyaydı.
Neredeyse tüm ailesi mafya olan
biri için bunun bir tercih değil de
ait olduğu yere dönme mecburiyeti
olduğuna inanıyorum. Fakat
tabii yurt dışında aldığı eğitim
onun racon kesen bir mafyadan
ziyade stratejiye odaklanan biri
olmasını sağlıyor. Tüm bunların,
bölümler ilerledikçe tesadüfen
gelişmesi yerine diziye başlamadan
önce planlanmış olması
benim de role hazırlanmam için
büyük avantaj sağladı. Bu sayede
kendimi gerçekten rolün içinde
hissedebiliyorum.