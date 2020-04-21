Yunus Emre Yıldırımer: İyi oyuncularla çalışmak bizi de geliştiriyor

Yunus Emre Yıldırımer, atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynadığı 'Alpaslan' karakteriyle çok dikkat çeken isimlerden. Yıldırımer, şu günlerde farklı bir heyecan da yaşıyor. Baba olacağı için çok mutlu olan Yıldırımer, oyunculuğa başlama serüvenini, diziyi ve özel hayatını anlattı…Öncelikle bu zor süreçte fedakarlıkla çalışmaya devam eden tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanımız'a teşekkür etmek istiyorum. Ekip arkadaşlarımız tulum ve maskelerle çalışıyor. Ayrıca sette ambulans ve sağlık ekipleri bekliyor. Mekanlar ve araçlar da sürekli dezenfekte ediliyor.Öncelikle senaryo çok iyi yazılıyor. Bu kadar uzun süren dizilerde bu çok zor bir iştir. Ayrıca oyuncu kadromuz çok güçlü. Ekip ruhumuz da kuvvetli olunca izleyiciye samimi gelen bir iş çıktı.Bizim dizimizdeki en önemli şeylerden biri de, doğru oyuncuların doğru rolle buluşabilmesi.Hiç yok. Karşınızda böyle iyi oyuncular olunca sizin de hep çok hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bu bizi geliştiriyor. Setlerimiz bu sayede daha keyifli ve verimli geçiyor.Hakkımı savunurum. Bunun sertlik olduğunu düşünmüyorum. Ama bu savunmayı da elimden geldiğince sakin bir şekilde yapmaya çalışıyorum. İnsanın sakinliğini kaybettiğinde hata yapma ihtimalinin arttığının farkındayım.Çok güzel yazıldığı için zor gelmiyor. 'Alpaslan'ın dünyası bence racon üzerine kurulu değil, başka bir dil üzerine kurulu. Strateji ve organizasyon tabiatı olmuş. Ama tabii racon kesenlerin ortasında bu stratejileri kurmak da kolay değil.Evlenme teklifini mantıcıda yaparsan gün gelir 'Kalk baba oluyorsun' diye uyandırırlar. Ben buna karma diyorum. (Gülüyor) Eşim ailesinden önce Oktay Ağabey'i aradı. Sağ olsun çocuğumuz olmasını en çok isteyenlerden biridir Oktay Ağabey. Bize söz verdirdi 'İlk ben açıklayacağım' diye. Dört ay sakladık herkesten.Ne yalan söyleyeyim ilk başta gelecek kaygısıyla beraber onun için neler yapabilirim diye düşündüm. Yani hemen büyüdü, okula gitti, evlendi eyvah eyvah. (Gülüyor) Fikre alıştıktan sonra bu düşünceler yok artık. Beraber büyüyüp beraber öğreneceğiz.Belli oldu, erkek. Hatta Oktay Ağabey adını da koydu, Doğu. Sağlıklı olsun da erkek-kız benim için hiç fark etmiyordu.Oktay Ağabey'in sevdiği bir isimmiş. Biz de çok sevdik ve hiç tereddüt etmedik.Tüm hijyen kurallarına uyuyor olsam da şu an dışarda çalıştığım için odaları ayırdık.Sanırım biraz öyle oldu. Benhaylaz bir çocuk olduğum içinliseyi bitirmemiştim. Annemde beni Fatih Belediyesi'ndekitiyatro kursuna gönderdi. Tabiibenim oyunculuk için eğitimalınması gerektiğiyle ilgili hiçbirbilgi ve fikrim yokken kurstakiBenan Hocam ilk karşılaşmamızda'Anahtar ol, kapıyı aç'dedi. Sonra 'Ağaç ol, saksı ol' vs.derken kendimi liseyi bitirmiş,konservatuvara hazırlanırkenbuldum. Sonra da zaten çokgüzel bir kadroyla beraber HaliçÜniversitesi'nde Müşfik Kenterhocamızın talebesi olma fırsatınıyakaladım. Yani annem yönlendirmesebu yola girer miydimpek bilemiyorum...Evet 'Alpaslan' yurt dışındaeğitim almış biri ama biliyorsunuzaslında babası da mafyaydı.Neredeyse tüm ailesi mafya olanbiri için bunun bir tercih değil deait olduğu yere dönme mecburiyetiolduğuna inanıyorum. Fakattabii yurt dışında aldığı eğitimonun racon kesen bir mafyadanziyade stratejiye odaklanan biriolmasını sağlıyor. Tüm bunların,bölümler ilerledikçe tesadüfengelişmesi yerine diziye başlamadanönce planlanmış olmasıbenim de role hazırlanmam içinbüyük avantaj sağladı. Bu sayedekendimi gerçekten rolün içindehissedebiliyorum.