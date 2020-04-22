HaberlerGünaydın HaberleriAlman asıllı oyuncu Wilma Elles'den Türkiye’nin sağlık sistemine övgü dolu sözler! Wilma Elles: Türk doktorlarına çok güveniyorum...
Alman asıllı oyuncu Wilma Elles'den Türkiye’nin sağlık sistemine övgü dolu sözler! Wilma Elles: Türk doktorlarına çok güveniyorum...
Karantina sürecini Türkiye'de geçirmeyi tercih eden Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, GÜNAYDIN'a konuştu. Türkiye'de yaşayan Almanya asıllı oyuncu Wilma Elles, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili aldığı tedbirleri anlattı. Wilma Elles, Covid-19'la mücadelede Türkiye'nin çok başarılı olduğunu belirterek "Türkiye salgınla nasıl baş edileceğini tüm dünyaya gösterdi" dedi.
Giriş Tarihi: 22.4.2020 09:47Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 10:03ABONE OL
Wilma Elles, korona günlerini iki çocuğu; Milat ve Melodi ile Türkiye'de geçiriyor. Türkiye'de yaşayan Almanya asıllı oyuncu Wilma Elles, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili aldığı tedbirleri GĞNAYDIN'a anlattı.