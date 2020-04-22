Haberler Günaydın Haberleri Alman asıllı oyuncu Wilma Elles'den Türkiye’nin sağlık sistemine övgü dolu sözler! Wilma Elles: Türk doktorlarına çok güveniyorum...

Alman asıllı oyuncu 'den ’nin sağlık sistemine övgü dolu sözler! Wilma Elles: Türk doktorlarına çok güveniyorum...

sürecini 'de geçirmeyi tercih eden Alman asıllı oyuncu , GÜNAYDIN'a konuştu. Türkiye'de yaşayan asıllı oyuncu Wilma Elles, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili aldığı tedbirleri anlattı. Wilma Elles, Covid-19'la mücadelede Türkiye'nin çok başarılı olduğunu belirterek "Türkiye salgınla nasıl baş edileceğini tüm dünyaya gösterdi" dedi.

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN Günaydın
Giriş Tarihi: 22.4.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 10:03 ABONE OL
Alman asıllı oyuncu Wilma Elles'den Türkiye’nin sağlık sistemine övgü dolu sözler! Wilma Elles: Türk doktorlarına çok güveniyorum...

, korona günlerini iki çocuğu; Milat ve Melodi ile 'de geçiriyor. Türkiye'de yaşayan asıllı oyuncu Wilma Elles, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili aldığı tedbirleri GĞNAYDIN'a anlattı.

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Alman asıllı oyuncu Wilma Elles'den Türkiye’nin sağlık sistemine övgü dolu sözler! Wilma Elles: Türk doktorlarına çok güveniyorum...
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