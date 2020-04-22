Alman asıllı oyuncu Wilma Elles'den Türkiye’nin sağlık sistemine övgü dolu sözler! Wilma Elles: Türk doktorlarına çok güveniyorum...

Wilma Elles, korona günlerini iki çocuğu; Milat ve Melodi ile Türkiye'de geçiriyor. Türkiye'de yaşayan Almanya asıllı oyuncu Wilma Elles, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili aldığı tedbirleri GĞNAYDIN'a anlattı.