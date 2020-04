‘Dışarısıyla teması geç kestiğim için vırüsü kaptım’

İ

Geçtiğimiz günlerde yakalandığı koronavirüsü yenerek evinde dinlenen milli kaleci Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber; yaşadıkları süreci Şamdan Plus'a anlattı...Hafif boğaz ağrısı ile başladı. Sonra hafif ateş, sırtımda ağrı, öksürük ve ateş belirginleşti. Akciğer tomografisi çektiler ve zatürre olduğum ortaya çıktı, hastaneye yatırıldım. Test de pozitif çıkınca Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu tedavi prosedürüne geçildi.Eşimin genç olması, sporcu olması, sigara ve içki kullanmıyor olması avantajlarıydı.Virüsü nasıl kaptığımla ilgili net bir şey söylemek zor. Dışarısıyla teması kesmekte gecikmiş olabilirim. Gerçek olan bir şey var ki o da bana eşimden geçmediği.Doktorlarımın bana verdiği destek, moralle birlikte uyguladıkları yoğun tedavi çok önemliydi. Yerinde müdahaleler yaptılar, özellikle ilk altı gün hassas hareket ettiler. Yedinci gün ateş ortadan kalktı. Uyuyabilmeye, yediklerimden tat almaya başladım.Bizler de test yaptırdık ve sıkıntı olmayınca, 14 günlük ev karantinasına girdik. Her gün bizimle İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları ilgilenip sağlık durumumuzu sordu.Bu süreçte tedirginlik hissettim; neyle karşı karşıya olduğunuzu bilememek insanı rahatsız ediyor. Bir de bu süreçte ailem zarar görür mü diye endişe ettim.Şu an evde tedavi görmüyorum. Toparlanma dönemindeyim. İyi beslenip, gerekli vitaminleri alıyorum, uykuya dikkat ediyorum. Sağlık personelimize şükranlarımı sunarım. Haklarını ödeyemem. Onlar bu savaşın fedakar kahramanları. Türkiye'de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanı'mızın, İçişleri Bakanı'mızın ve Bilim Kurulu'muzun aldığı kararlar ile harika bir iş çıkarıldı.Yaşananlar bize yaptığımız birçok hatayı hatırlattı. Kötülük yapmasak da kötülüğe sessiz kaldık, bir taraf rahatken diğer taraf savaş, açlık, evsizlikle mücadele veriyordu. Virüs, doğaya verdiğimiz zararların geri dönüşü. Doğa ana bizlere "Siz kendinize çeki düzen vermezseniz ben vermesini bilirim" diyor.Mutluyuz, tekrar bir arada olmak, evimizde güvende olmak çok önemli. Aile demek güç demek. Korkuya, karamsarlığa gerek yok. Güzel derslerle çıkmak lazım bu süreçten. Şu an evde sevdiklerinizle birlikteyseniz ve sağlığınız yerinde ise çok şanslısınız demektir, bunu koruyun.Bu dönem sağlığın olmayınca hiçbir şeyin işlevinin olmadığını, doğanın insanoğluna ait olmadığını, hastalığın statü tanımadığını anladım. Ülkemizdeki sağlık sisteminin, Türk doktorlarının ne kadar başarılı olduğunu gördüm. Yeniden doğuş dönemi olarak görüyorum koronadan sonraki dönemi. Bireysel yaratıcılıklarımızın farkına varacağız. Tüketim bağımlılığımızdan uzaklaşacağız.Eşimin virüs kapmasıyla ilgili herhangi bir ihmalim söz konusu değildi. Yurtdışından gelmemin üzerinden 8-9 gün geçmişti. Devam eden başka bir tedavim vardı ona gittim, maske ve eldivenle. Benim de hasta olmam beklendi haklı çıktık diyebilmeleri için. Çok şükür olmadı. Biz kızımla evde bile izolasyondaydık. Eşim ve oğlum dışarıya çıkıyordu o dönem. Dışarıdan alındı virüs. Eşim hastaneye giderken "Şimdi bir şey çıksa senden bilirler, gitmeyelim" dedi. Büyük haksızlığa uğradım ama sorun yok. Biz bir aileyiz her şeyiyle... Vicdanım o kadar rahattı ki. Hasetlikle beslenenler ne kadar çokmuş! Bu süreç aile olarak bizi birbirimize daha çok bağladı aslında.