Petek Dinçöz’ün 12 milyon savaşı! Petek Dinçöz davayı kazandı ama...

Petek Dinçöz ile yapım şirketi arasında 13 Haziran 2008'de, bir TV kanalındaki program için sunuculuk sözleşmesi yapıldı. Davalı yapım şirketi, 2009-2010 dönemine ilişkin sunucu Dinçöz'e ücretini ödemedi. Sunuculuk ücretinin yanı sıra kuaför, kostüm, orkestra ücretleri gibi diğer masrafları da cebinden karşılayan Dinçöz, sözleşmeyi feshettiğini bildirdi. Dinçöz yapım şirketi aleyhine yaklaşık 12 milyon liralık icra takibi başlattı. Yapımcı şirket, icra takibine itiraz ederek, Dinçöz'ün haksız ve zamansız yere sözleşmeyi feshettiğini, hak etmediği döneme ilişkin ücret istediğini savundu.