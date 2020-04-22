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’ün 12 milyon savaşı! Petek Dinçöz davayı kazandı ama...

'' programı için yapımcısıyla mahkemelik olan , 12 milyon lira kazandı. yoluyla parasını tahsil etmeye çalışan ünlü şarkıcı, şirkette gayrimenkul bulamadı. Haksız yere şirketin içinin boşaltıldığını ileri süren Petek Dinçöz, İcra Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 22.4.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 10:57 ABONE OL
Petek Dinçöz’ün 12 milyon savaşı! Petek Dinçöz davayı kazandı ama...

ile yapım şirketi arasında 13 Haziran 2008'de, bir TV kanalındaki program için sunuculuk sözleşmesi yapıldı. Davalı yapım şirketi, 2009-2010 dönemine ilişkin sunucu Dinçöz'e ücretini ödemedi. Sunuculuk ücretinin yanı sıra kuaför, kostüm, orkestra ücretleri gibi diğer masrafları da cebinden karşılayan Dinçöz, sözleşmeyi feshettiğini bildirdi. Dinçöz yapım şirketi aleyhine yaklaşık 12 milyon liralık takibi başlattı. Yapımcı şirket, icra takibine itiraz ederek, Dinçöz'ün haksız ve zamansız yere sözleşmeyi feshettiğini, hak etmediği döneme ilişkin ücret istediğini savundu.

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Petek Dinçöz’ün 12 milyon savaşı! Petek Dinçöz davayı kazandı ama...
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