Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber yaşadıkları süreci anlattı! Rüştü Reçber: Dışarısıyla teması geç kestiğim için...

RÜŞTÜ REÇBER: Hafif boğaz ağrısı ile başladı. Sonra hafif ateş, sırtımda ağrı, öksürük ve ateş belirginleşti. Akciğer tomografisi çektiler ve zatürre olduğum ortaya çıktı, hastaneye yatırıldım. Test de pozitif çıkınca Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu tedavi prosedürüne geçildi.

IŞIL REÇBER: Eşimin genç olması, sporcu olması, sigara ve içki kullanmıyor olması avantajlarıydı.



EŞİMDEN GEÇMEDİ



R.R.: Virüsü nasıl kaptığımla ilgili net bir şey söylemek zor. Dışarısıyla teması kesmekte gecikmiş olabilirim. Gerçek olan bir şey var ki o da bana eşimden geçmediği.

R.R.: Doktorlarımın bana verdiği destek, moralle birlikte uyguladıkları yoğun tedavi çok önemliydi. Yerinde müdahaleler yaptılar, özellikle ilk altı gün hassas hareket ettiler. Yedinci gün ateş ortadan kalktı. Uyuyabilmeye, yediklerimden tat almaya başladım.

