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Ünlü oyuncu ile görümcesi Burçun Özçivit arasında sular durulmuyor! kardeşi ve eşi Fahriye Evcen'in arasında kaldı!

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakteriyle gönüllere taht kuran ve kardeşi Burçun Özçivit'in benzerliği geçtiğimiz günlerde çok konuşulmuştu. Burçun Özçivit ile arasında duyanları şaşırtan bir gelişme yaşandı. Burak Özçivit’le mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit’i sosyal medyadan silmişti. Fahriye Evcen ile görümcesi Burçun Özçivit arasında sular durulmuyor. Fahriye Evcen tartıştığı görümcesi Burçun Özçivit’le arasındaki ipleri tamamen kopardı. İşte merak edenler için ikili arasındaki olayın detayları…

Giriş Tarihi: 22.4.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 10:17 ABONE OL
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ile görümcesi Burçun Özçivit arasında sular durulmuyor! Burak Özçivit kardeşi ve eşi Fahriye Evcen'in arasında kaldı!

Ünlü oyuncu tartıştığı görümcesi Burçun Özçivit'le arasındaki ipleri tamamen kopardı, iki kadın arasında kaldı. Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'in evinde şu sıralar "görümce krizi" yaşanıyor. Evcen, geçtiğimiz günlerde eşinin kardeşi Burçun Özçivit'le tartıştı.

ARTIK KARAN'I GÖREMEYECEK

Posta'nın haberine göre; Bu tartışma sonrası görümcesiyle arasındaki ipleri koparan ünlü oyuncu, onu sosyal medya hesaplarından da sildi. Hatta oğlu Karan'ı da bundan böyle görümcesine göstermeme kararı aldı.

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Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ile görümcesi Burçun Özçivit arasında sular durulmuyor! Burak Özçivit kardeşi ve eşi Fahriye Evcen'in arasında kaldı!
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