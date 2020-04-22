Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ile görümcesi Burçun Özçivit arasında sular durulmuyor! Burak Özçivit kardeşi ve eşi Fahriye Evcen'in arasında kaldı!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen tartıştığı görümcesi Burçun Özçivit'le arasındaki ipleri tamamen kopardı, Burak Özçivit iki kadın arasında kaldı. Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'in evinde şu sıralar "görümce krizi" yaşanıyor. Evcen, geçtiğimiz günlerde eşinin kardeşi Burçun Özçivit'le tartıştı.

ARTIK KARAN'I GÖREMEYECEK

Posta'nın haberine göre; Bu tartışma sonrası görümcesiyle arasındaki ipleri koparan ünlü oyuncu, onu sosyal medya hesaplarından da sildi. Hatta oğlu Karan'ı da bundan böyle görümcesine göstermeme kararı aldı.