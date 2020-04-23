Haberler Günaydın Haberleri Fahriye Evcen'den oğlu Karan'ın fotoğrafı ile 23 Nisan kutlaması! Fahriye Evcen'in oğlu Karan Özçivit ile paylaşımına beğeni yağdı...

'den oğlu Karan'ın fotoğrafı ile kutlaması! Fahriye Evcen'in oğlu ile paylaşımına beğeni yağdı...

geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basan oğlu ile yeni paylaşım yaptı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için paylaşım yapan Fahriye Evcen oğlu Karan'ın fotoğrafını seçti. Fahriye Evcen'in doğum gününde kucağında poz verdiği oğlu Karan'ın yeni fotoğrafına beğeni yağdı. ve Fahriye Evcen'in oğulları Karan Özçivit sosyal medyanın ilgi odağı oldu... İşte ile yaptığı son paylaşım...

Giriş Tarihi: 23.4.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 18:00 ABONE OL
Fahriye Evcen'den oğlu Karan'ın fotoğrafı ile 23 Nisan kutlaması! Fahriye Evcen'in oğlu Karan Özçivit ile paylaşımına beğeni yağdı...

geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basan oğlu ile yeni paylaşım yaptı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için paylaşım yapan Fahriye Evcen oğlu Karan'ın fotoğrafını seçti.

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Fahriye Evcen'den oğlu Karan'ın fotoğrafı ile 23 Nisan kutlaması! Fahriye Evcen'in oğlu Karan Özçivit ile paylaşımına beğeni yağdı...
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